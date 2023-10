Espulso Maignan, Giroud si inventa super portiere: Genoa-Milan, il finale è clamoroso

Finale di gara clamoroso tra Genoa e Milan con l’espulsione di Maignan e Giroud che va in porta e salva il risultato

Nelle mani di Giroud. E no, non c’è alcun errore: l’attaccante francese si trasforma in portiere per qualche minuto e mette il suo timbro decisivo nella vittoria del Milan sul campo del Genoa.

Un match complicato che i rossoneri vanno proprio grazie ad un gol nei minuti finali di Pulisic. Ma è quel che accade dopo il gol che rende epica la vittoria della formazione di Pioli. Maignan interviene in maniera scomposta su Ekuban: l’arbitro è richiamato al monitor ed espelle il portiere francese.

I rossoneri hanno però già terminato i cambi ed ecco allora che in porta per i minuti di recupero ci va Giroud. Il Genoa tenta l’assalto disperato, ma prima la traversa poi una splendida uscita del bomber francese spegne le speranze di pareggio della squadra di Gilardino.

Emergenza Milan: contro la Juventus senza Theo e Maignan

Un finale di gara decisamente teso che ha portato anche all’espulsione del portiere del Genoa: Martinez si era spinto davanti alla ricerca del pareggio su un calcio d’angolo e dopo aver perso falla ha commesso falla, venendo espulso da Piccinini.

In questo caso però il Genoa aveva ancora la possibilità di effettuare una sostituzione ed ha mandato sul terreno di giochi il secondo portiere Leali. Una sfida che il Milan vince ma che si porterà dietro diversi strascichi.

Dalle polemiche fronte ligure per il gol di Pulisic, con la richiesta di un tocco di braccio, alle squalifiche in arrivo per Theo Hernandez e Maignan: entrambi salteranno la sfida con la Juventus alla ripresa del campionato dopo la pausa per la Nazionale.