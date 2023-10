E’ sempre Inter-Milan: San Siro contro il rossonero

Il giocatore è stato insultato e fischiato al suo ingresso in campo: è successo nel corso del match tra i nerazzurri e il Bologna

E’ ancora presto per poter affermare con sicurezza che la lotta Scudetto sarà una corsa a due tra Inter e Milan, ma siamo certi, che oggi pomeriggio, al fischio finale della sfida di San Siro, molti tifosi rossoneri hanno gioito per il pareggio del Bologna.

Un pareggio, insperato, arrivato in rimonta: dopo il doppio vantaggio, firmato Acerbi-Lautaro Martinez, gli uomini di Thiago Motta sono riusciti ad agguantare i nerazzurri con Orsolini e Zirkzee. Con questo risultato, il Milan può volare in testa alla classifica in caso di vittoria contro il Genoa.

Inter-Bologna, il rossonero Saelemaekers insultato dalla Curva Nord

Stasera, chiaramente, davanti alla tv ci saranno anche i tifosi dell’Inter, a sperare in un risultato negativo dei rossoneri.

E‘ evidente che il derby di Milano sia davvero infinito e lo dimostra anche quanto successo nel corso del match San Siro, all’ingresso in campo di Alexis Saelemaekers.

Il belga, che in estate ha lasciato il Milan, con la formula del prestito con diritto di riscatto, è partito dalla panchina, entrando al 61′ per Ndoye. All’ex Anderlecht è bastato mettere piede sul rettangolo verde di gioco per essere sommerso dai fischi della Curva Nord, che non contenta lo ha insultato con il ‘classico’ coro “milanista pezzo di m**da”.