DIRETTA Serie A, Genoa-Milan 0-0 | Occasione per Okafor LIVE

Si chiude il sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Milan e il Genoa dell’ex Gilardino

Dopo le gare che hanno visto scendere in campo Inter-Bologna e il derby della Mole tra Juventus e Torino, chiude il sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A la sfida tra Genoa e Milan.

I padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Alberto Gilardino, sono reduci dall’importante pareggio esterno ottenuto contro una diretta concorrente per la salvezza come l’Udinese di Andrea Sottil. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League, si apprestano a tornare in campo in campionato dopo tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta contro la Lazio di Maurizio Sarri nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-MILAN

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All. Gilardino

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 19; Milan 18; Juventus* 17; Napoli e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino* e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2.

*una partita in più