Da Pogba a Chiesa: doppio annuncio di Allegri

L’allenatore della Juventus soddisfatto per la vittoria nel derby con il Torino di questa sera

Dopo il successo centrato dalla Juve nel derby della Mole contro il Torino, Massimiliano Allegri si è presentato nel post-partita particolarmente sorridente per la prestazione ed i tre punti ottenuti in classifica.

Una partita che, come ribadito dal tecnico su ‘Dazn’, poteva creare diverse insidie: “Nel primo tempo ci aspettavamo una partita del genere, loro erano aggressivi e non riuscivamo a prenderli. Miretti ha fatto un buon lavoro tra le linee, poi nel secondo tempo potevamo cambiare la partita con Milik e Yildiz. Abbiamo fatto una partita matura, sono contento per i ragazzi. Ma bisogna ancora crescere, ci sono state tre scelte sbagliate quando eravamo in controllo della palla sul 2-0″.

Considerata l’attuale situazione in classifica, Allegri potrebbe non più accontentarsi del solo piazzamento Champions League: “L’obiettivo è sempre quello, ma non preclude di desiderare altre cose perché siamo alla Juventus. Bisogna rimanere coi piedi per terra, bisogna riportare quella che è stata per anni la normalità alla Juventus, cioè vincere la partita. Ai giocatori bisogna ricordarglielo, ogni tanto abbiamo la memoria corta. Ora c’è la sosta e quanto torneremo ci sarà una partita bellissima a San Siro contro il Milan”.

Juve-Torino, Allegri stregato da Yildiz: “Calciatore meraviglioso”

L’allenatore della Juve ha poi dedicato parole al miele nei confronti di Yildiz, uno dei tanti giovani lanciati dal toscano.

Così Allegri sull’attaccante: “Yildiz secondo me diventerà un calciatore meraviglioso, ha una tranquillità allucinante. uno che stoppa la palla come la stoppa lui è difficile trovarlo. Kean? Son contento che ha ritrovato la Nazionale. Lo stadio da qui alla fine dell’anno dev’essere così, perché ci dà una mano importante”.

Infine un pensiero a Pogba ed un aggiornamento sull’infortunio di Chiesa: “Umanamente gli sono vicino. Il calcio perde un calciatore straordinario, diverso da tutti gli altri. Aspettiamo la sentenza, ma per il momento è sospeso e ci spiace molto. A livello psicologico non sarà un momento facile per lui. Chiesa? Andrà in Nazionale, oggi stava meglio. Il nostro obiettivo è mandare quanti più calciatori in Nazionale. Già il fatto che oggi rimaniamo solo in quattro è positivo”.