Spinazzola, il retroscena (utile per il Fantacalcio) sul terzino della Roma

Spinazzola è un giocatore della Roma; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del terzino giallorosso

Nel sistema di gioco della Roma, il 3-5-2, un ruolo fondamentale è senza ombra di dubbio quello degli esterni; a loro si chiede un doppio lavoro dal momento che devono andare a svolgere entrambe le fasi di gioco, quella difensiva e quella offensiva.

Tra gli esterni di cui dispone Mourinho dobbiamo andare a menzionare Spinazzola; l’azzurro ha iniziato la stagione in maniera tutto sommato positiva con un gol ed un assist. E’ chiaro che da un giocatore con le sue qualità (tra i migliori agli europei prima dell’infortunio subito contro il Belgio) ci si aspetta sempre qualcosa di più. Spinazzola, infatti, ha le qualità per andare a chiudere la stagione con un numero importante di assist

Spinazzola come ha giocato l’ultima partita Roma Frosinone

L’ultima giornata di campionato ha visto la Roma ospitare il Frosinone; un match che i giallorossi dovevano vincere a tutti i costi dopo la pesante sconfitta subita contro il Genoa e considerando una classifica per nulla confortante. I giallorossi hanno dato una risposta importante vincendo con un netto due a zero arrivato grazie ai gol di Lukaku e Pellegrini.

Per quanto riguarda la prestazione di Spinazzola, l’esterno dopo i primi dieci minuti (dove la Roma ha cercato di sfruttare la corsia di sinistra) ha preferito mantenere il giusto equilibrio nelle due fasi di gioco. Chiamato pochissime volte ad aiutare il terzetto difensivo e coinvolto con poca continuità dal punto di vista offensivo, il classe 1993 ha disputato una prestazione sufficiente.

Fantacalcio: i voti di Spinazzola

Giocatore come detto fondamentale all’interno del sistema di gioco della Roma; all’interno di un sistema di gioco come il 3-5-2, Spinazzola può essere determinante anche dal punto di vista fantacalcistico portando diversi bonus soprattutto a livello di assist. L’esordio con la Salernitana gli ha portato un sei pieno mentre il sei e mezzo è arrivato contro il Verona.

Prima gioia personale per Spinazzola nella sconfitta casalinga contro il Milan dove ha realizzato la rete che ha riaperto la partita. Gol grazie al quale ha ottenuto un nove e mezzo. Sei e mezzo contro l’Empoli mentre altra sufficienza piena in casa del Torino; la disfatta per quattro a uno contro il Genoa ha visto Spinazzola guadagnare un bel sette per via dell’assist fornito a Cristante. Sufficienza piena in casa con il Frosinone.

Come ha commentato Spinazzola su Instagram

Il terzino della Roma, come tanti suoi colleghi, ha un suo account Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra; le recenti partite, però, non hanno visto nessun post da parte di Spinazzola. L’ultimo risale a dopo il netto successo contro l’Empoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Spinazzola (@spina_leo)

Spinazzola nella probabile formazione di Cagliari Roma

Il prossimo match in campionato vedrà la Roma andare in casa del Cagliari; una partita non semplice per i giallorossi nonostante la situazione, piuttosto complicata, del club neopromosso in Serie A. Gli uomini di Mourinho, infatti, non vincono in trasferta dallo scorso aprile quando si imposero uno a zero in casa del Torino.

Un giocatore che potrebbe risultare determinante è senza dubbio Spinazzola; l’esterno dovrà, con la sua abilità nell’uno contro uno, andare a rappresentare una soluzione offensiva in più all’interno della partita.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza dal primo minuto del giocatore azzurro. Rui Patricio; N’Dicka, Cristante, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Bove, Kristensen; Lukaku, Dybala

Spinazzola nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come Spinazzola possa rappresentare una soluzione decisamente importante all’interno di questa stagione; gli esterni, in un sistema di gioco come il 3-5-2, devono essere un fattore fondamentale all’interno del campionato della Roma. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate dell’esterno azzurro fino a questo momento.

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizione: nessuna

Espulsione: nessuna

Fanta media: 6.7

Spinazzola e il discorso esterni: deve dare un contributo fondamentale

La Roma può contare su cinque esterni da ruotare nel suo 3-5-2; parliamo di Spinazzola, Zalewski, Celik, Kristensen e Karsdorp. Di questi il primo ha iniziato la stagione in una maniera tutto sommato positiva con il gol, seppur inutile ai fine del risultato, contro il Milan e l’assist in casa del Genoa in un match che ha visto crollare i giallorossi sotto i colpi della squadra di Gilardino.

In generale, l’esterno azzurro deve dare un contributo fondamentale all’interno della stagione dei giallorossi. La sensazione è che Spinazzola possa ancora migliorare a livello di condizione fisica e questo può essere solamente un bene per la sua squadra.

Avere, nel momento chiave di stagione, il miglior Spinazzola possibile può rappresentare un punto decisamente a favore dei giallorossi. La Roma vuole lottare per il quarto posto ed arrivare in finale nelle coppe; obiettivi possibili con un giocatore come l’esterno azzurro e la sua capacità di saltare l’uomo andando a creare la superiorità numerica.