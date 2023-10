Scaricato dal Chelsea: l’Inter scatta in prima fila

Il club nerazzurro sulle tracce di un esubero di Mauricio Pochettino, in partenza il prossimo gennaio

Poco a poco, Simone Inzaghi sta inserendo con piena fiducia all’interno delle rotazioni dell’Inter tutti i nuovi acquisti della scorsa estate. Sommer e Thuram a parte, designati titolari sin dal precampionato, almeno altri due calciatori hanno mostrato di meritare la maglia nerazzurra: Davide Frattesi e Benjamin Pavard.

In attesa di ritrovare Arnautovic dall’infortunio muscolare, ottimi segnali sono arrivati pure da Carlos Augusto come alternativa a Dimarco sulla corsia di sinistra. Pochi minuti ma buone impressioni anche da Cuadrado e Klassen. Chi invece ad oggi rimane un vero e proprio oggetto misterioso, è Bisseck. Il centrale tedesco è stato utilizzato solamente per 7′ alla prima di campionato contro il Monza, prima di finire nel dimenticatoio.

Per via della giovanissima età e della poca esperienza, il difensore non è riuscito ancora a ritagliarsi uno spazio all’interno della rosa allenata da Inzaghi. Eppure, come ribadito più volte dall’allenatore nerazzurro, l’obiettivo è quello di poter fare affidamento su tutti gli effettivi dell’organico così da poter utilizzare un ampio turnover nei periodi più intensi della stagione. Anche per questa ragione, dunque, non è da escludere un piccolo intervento del club sul mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, il Chelsea mette in vendita Chalobah

Quale miglior occasione, dunque, se non la notizia appena diffusa in Inghilterra che riguarda un vecchio pallino dei nerazzurri?

Stando a quanto riportato da ‘Teamtalk’, il Chelsea avrebbe comunicato a Trevoh Chalobah di poter ricercare un nuovo club in vista di gennaio. Il centrale inglese, che non ha avuto un grande impatto con Pochettino, è stato sostanzialmente messo sul mercato dai ‘Blues’. Sul calciatore viene accostata sempre l’Inter, squadra che nelle ultime due stagioni ha tentato più volte il blitz nei suoi confronti. Chi sembra in vantaggio è però il Bayern Monaco, già sulle tracce del ragazzo in estate dopo la cessione di Pavard e tutt’ora alla ricerca di un nuovo centrale di difesa. Pare che tra la formazione allenata da Tuchel e Chalobah esista già un principio di accordo.