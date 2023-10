Sarri disperato: il suo pupillo non ci sarà, la Lazio corre ai ripari

Problemi per Sarri in vista del prossimo match di campionato con la sua Lazio impegnata all’Olimpico contro l’Atalanta

La Lazio ha iniziato la stagione non nel migliore dei modi; se in Champions sono arrivati quattro punti nelle prime due partite, il discorso cambia radicalmente in campionato dove i ragazzi di Sarri, in sette giornate di campionato, hanno conquistato due vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte. Tra gli aspetti negativi rispetto alla scorsa stagione abbiamo una fase difensiva decisamente fragile e questa è una cosa da migliorare.

Serve un cambio di passo e anche in fretta perché la stagione è ancora lunga, margine per recuperare il terreno perduto esiste (il quarto posto dista sette punti) ma non si può più sbagliare.

Da questo punto di vista il calendario non aiuta; la prossima partita dei ragazzi di Sarri, infatti, sarà contro l’Atalanta; i bergamaschi stanno attraversando un periodo di forma decisamente positivo e si presentano all’Olimpico dopo quattro vittorie ed un pareggio tra campionato ed Europa League.

Il successo in casa dello Sporting Lisbona ha sicuramente galvanizzato gli uomini di Gasperini che ora proveranno a conquistare altri tre punti fondamentali per l’obiettivo Champions League. La partita con l’Atalanta è sì difficile ma può anche rappresentare una svolta importante all’interno della stagione della Lazio. Il tecnico biancoceleste, però, rischia di dover fare a meno di un giocatore a dir poco fondamentale

Lazio, problema per Immobile: può saltare l’Atalanta

La stagione di Immobile non è iniziata nel migliore dei modi; fino a questo momento, tra campionato e Champions League, il centravanti azzurro ha realizzato solamente due gol. Avvio difficile da parte di un giocatore fondamentale per la Lazio e per le ambizioni del club biancoceleste.

Stando a quanto riferisce Repubblica, l’attaccante potrebbe non esserci nel match contro l’Atalanta ha causa di un problema muscolare manifestatosi al termine della sfida contro il Celtic in Champions; ricordiamo come Immobile, anche contro il Milan, è partito dalla panchina perché non al meglio della condizione.

La partita di domenica è sì importante ma la sensazione è che non si rischierà il centravanti azzurro; meglio farlo riposare ed averlo al cento per cento nelle prossime partite. Con Immobile, probabilmente out per la sfida all’Atalanta, al centro dell’attacco biancoceleste troveremo Castellanos.

L’attaccante contro il Milan ha disputato una buona prestazione e può fornire un contributo determinante al reparto offensivo biancoceleste. Senza Immobile la Lazio perde molto in termini realizzativi ma il centravanti azzurro è troppo importante e, per questo, meglio non averlo a disposizione per una partita piuttosto che perderlo a lungo.