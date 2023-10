Roma, Mourinho se la ride: “All’intervallo non ho parlato alla squadra. Ma una cosa non mi è piaciuta”

Le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Servette per 4-0: lo Special One commenta così il match

La Roma batte 4-0 il Servette e tiene il passo dello Slavia Praga nel girone di Europa League. Una prestazione convincente, anche se nel primo tempo i giallorossi non hanno fatto bene e lo stesso Mourinho (oggi squalificato) lo ha ammesso a chiare lettere nel postpartita.

E allora viene normale pensare che ci sia stato un suo intervento, in qualche modo, per scuotere la squadra: “No, io non posso parlare con la squadra (ride, ndc), non ho fatto interventi”, risponde in maniera sorniona lo Special One. Che poi continua in conferenza stampa: “Ma il primo tempo non mi è piaciuto per niente, li abbiamo lasciati giocare, non abbiamo pressato. Noi con la palla abbiamo fatto poco movimento, non ci compattavamo dopo la palla persa. Mi sembrava il primo tempo di una squadra che sentiva di vincere la partita ma il calcio non è sempre così. Nel secondo tempo molto più aggressività, con più qualità per uscire. Dove siete voi la partita si vede molto bene”.

Roma-Servette,

Menzione speciale per l’ennesima partita in gol di Lukaku, ormai leader tecnico: “Sì, ma anche emozionalmente è uno che ha qualcosa da dare. La sua esperienza e la voglia di vincere, la forza fisica è molto simile alla forza mentale. Una influenza positiva, è stato fortunato nel gol e sfortunato su un altro che poteva fare. Siamo contenti di averlo, è molto importante per noi. Poi abbiamo avuto l’opportunità di farlo riposare un po’ ed è importante per noi”.

“Cosa manca al Servette per impensierire la Roma? Il campionato italiano è più qualitativo, anche se in altri campionati ci sono più soldi. La qualità è molto alta, soprattutto a livello tattico è molto alto il livello. Contro le squadre svizzere non è mai facile giocare, in passato l’ho visto contro Basilea e Young Boys. È una questione di intensità, nel primo tempo era basso e il Servette ha giocato bene con organizzazione, noi non abbiamo fatto niente per finire in vantaggio. Poi anche nel secondo tempo è stata una questione di intensità“.