Roma, la rabbia per il primo tempo e la ‘benedizione’ ai tifosi nel post: la partita di Mourinho | VIDEO CM.IT

Come ha vissuto Jose Mourinho la partita contro il Servette in tribuna stampa: dall’abbandono del primo tempo ai saluti postgara

Jose Mourinho come sempre è stato grande catalizzatore di attenzioni nonostante l’assenza dalla panchina. Lo Special One era squalificato per la seconda partita delle quattro comminate dall’Uefa dopo i fatti di Budapest e stasera ha scelto di guardare il match col Servette dalla tribuna stampa.

L’ultima fila di seggiolini è stato il posto ideale per avere una visione completa: “Ero in un’ottima posizione e il primo tempo non mi è piaciuto, è stato orribile”. Non ha usato mezzi termini Jose Mourinho, che in effetti è sembrato un po’ accigliato, dava le sue indicazioni accanto ai match analysts. E addirittura il portoghese ha lasciato il suo posto ben dieci minuti prima del duplice fischio dell’arbitro, sintomo di quanto lo Special One avesse intenzione di lavorare alle modifiche mentali e tattiche nonostante il vantaggio.

Roma-Servette, Mourinho saluta i tifosi del postpartita dalla tribuna stampa

La ripresa Mou l’ha vissuta in maniera decisamente più tranquilla grazie a una prestazione molto più solida e brillante dei giallorossi, che l’hanno chiusa praticamente nel primo quarto d’ora di secondo tempo. Dopo il fischio finale il portoghese era rilassato, è rimasto addirittura in piedi al suo posto per parecchi minuti – circa dieci – col telefono e a scambiare qualche battuta con chi gli era vicino.

Ma soprattutto più di una volta ha salutato con la mano i tifosi che a intervalli regolari lo invocavano dai settori posti più in basso. A tratti è sembrata quasi una ‘benedizione’ pagana, calcistica, del capitano che conduce in pochi giorni una nave in tempesta in acque più quiete. Poi Mourinho ha lasciato la tribuna per dirigersi alla postazione per le interviste, rilasciate nonostante la squalifica (lo aveva fatto anche contro lo Sheriff). Alle tv così come in conferenza stampa.