Rinforzo bianconero a gennaio per la difesa: arriva dal Sudamerica ed è fortissimo

Dal Sudamerica può arrivare un rinforzo per la difesa di una squadra di Serie A che ha bisogno di migliorare il reparto arretrato

La Serie A, dopo le prime sette giornate, ha dato alcune prime indicazioni; lo scudetto sembra essere affare per quattro squadre con la Juventus che rischia di avere un vantaggio per il fato di non disputare le coppe e poter preparare settimanalmente le partite di campionato. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, invece, troviamo diversi club in difficoltà tra cui l’Udinese; il club friulano non è partito nel migliore dei modi con zero vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.

I friulani subiscono tanto (ben dodici le reti incassate) e segnano poco con soli quattro gol realizzati; da questo punto di vista la cessione di Beto sta pensando e non poco sul rendimento offensivo dell’Udinese. I problemi, però, sono diversi e bisogna trovare una soluzione altrimenti la situazione in classifica rischia di peggiorare.

Sul campo sarà fondamentale la partita contro l’Empoli. Un vero e proprio scontro salvezza con il futuro di Sottil in bilico; sbagliare anche questo match potrebbe portare la dirigenza a cambiare guida tecnica per dare una scossa alla squadra. Nel frattempo, però, la società sta pensando anche a come migliorare la rosa nella sessione invernale di mercato.

Udinese, piace Jesus Angulo: possibile rinforzo per la difesa

Il club friulano, come detto, sta avendo diverse difficoltà in questa stagione tra cui un reparto difensivo che subisce veramente troppi gol; dodici gol subiti in sette partite con l’Udinese ad avere assolutamente bisogno di cambiare passo ed essere più solida nel reparto arretrato.

La mano potrebbe arrivare dal mercato; a gennaio manca ancora molto ma, nel frattempo, il club sta ragionando su come poter rinforzare la rosa nella prossima sessione invernale di mercato. Tra gli obiettivi della società troviamo Jesus Angulo; il classe 1998, di proprietà del Tigres, è un terzino sinistro che può essere impiegato anche come difensore centrale. Questa duttilità tattica consentirebbe al giocatore di adattarsi perfettamente al sistema di gioco dell’Udinese.

Il contratto di Jesus Angulo scade il trenta giugno del 2025 con l’Udinese che potrebbe decidere di affondare il colpo nel mercato invernale; da un punto di vista economico, come sottolinea il Messaggero Veneto, l’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni di euro. La stagione dei friulani non è iniziata nel migliore dei modi; uno dei problemi, la fragilità difensiva, potrebbe essere risolta nel mercato di gennaio visto l’interesse da parte del club nei confronti di Jesus Angulo.