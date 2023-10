Il presidente esplode: “Ritiro la squadra dal campionato”

Situazione insostenibile al San Luca, formazione del campionato di Serie D. Il presidente del club calabrese minaccia il ritiro della squadra

Il presidente pronto a ritirare la sua squadra. Succede nel campionato di Serie D, precisamente nel girone I della quarta serie italiana. Protagonista della vicenda l’ASD San Luca, al momento al quindicesimo posto in classifica con 5 punti dopo sei giornate giornate.

Il patron della compagine calabrese, Francesco Giampaolo, minaccia il ritiro della squadra dal campionato per via delle varie vicissitudini inerenti allo stadio comunale, che rimane non agibile e che costringe il San Luca a disputare le partite interne in altri impianti. Una situazione non più sostenibile per il numero uno del club, pronto così a ritirare la propria formazione se l’amministrazione comunale non dovesse risolvere il problema in tempi brevi. Giampaolo non ammette ulteriori rinvii e si sfoga dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il Lamezia, aspettandosi una pronta risposta dal comune.

“Abbiamo sbagliato tante occasioni, ma ho deciso di abbandonare il campionato perché non è possibile peregrinare campi a destra e manca e giocare sempre in trasferta. O il Comune ci dà la possibilità di giocare in casa o ci ritireremo“, l’attacco del patron del San Luca all’emittente ‘TeleMia’. Giampaolo rincara la dose e fa un ultimatum al sindaco e all’amministrazione comunale: “Se domenica non avremo regolarmente il nostro campo, allora ci ritireremo e sarà una decisione definitiva“.