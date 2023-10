Guardiola ‘rovina’ i piani della Juventus: blitz da 40 milioni

Il Manchester City allenato da Guardiola irrompe su uno dei grandi obiettivi di Giuntoli per rimpiazzare Paul Pogba

La Juventus è chiamata a sostituire Pogba dopo che le controanalisi hanno confermato la positività del francese al testosterone. Naturalmente non subito, bensì nel prossimo calciomercato estivo. C’è un nome che piace moltissimo a Giuntoli, ma l’ingresso in scena del Manchester City di Pep Guardiola rischia di scombinare tutti i piani.

Il City ha un budget di mercato pressoché illimitato, per lo sceicco il Financial Fair Play è come se non esistesse. Per questo motivo possono progettare fin da ora la campagna acquisti dell’estate che verrà.

Tra le priorità, a quanto pare, ci sarà il centrocampo. A riguardo, dall’Inghilterra parlano di un forte interesse nei confronti di Khephren Thuram, centrocampista di enorme prospettiva – nonché grandissimo presente – che la Juve punta per il post Pogba.

Ventitré anni da compiere il 26 marzo, Khephren è figlio dell’ex difensore bianconero Lilian e il fratello minore di Marcus, attaccante dell’Inter. Trattasi di un centrocampista dal notevole impatto fisico, ma allo stesso tempo dotato di grandi mezzi tecnici.

Bravo anche a inserirsi negli spazi e a servire i compagni, il classe 2002 nato a Reggio Emilia ha due ‘problemi’. Il primo è il prezzo: il Nizza, che ha una proprietà ricca ed è, di conseguenza, una bottega carissima; il secondo la concorrenza dei top club. In particolare inglesi, vedi il Newcastle, il Liverpool e, appunto, il Manchester City.

Calciomercato Juve, Thuram in salita: il Manchester City pronto all’assalto

I vincitori della scorsa edizione della Champions farebbero sul serio per il transalpino, legato al Nizza da altri due anni di contratto. L’entrata in scena dei ‘Citizens’ rischia davvero di spazzare via la Juventus, già conscia delle difficoltà dovute alla cifra – sui 50 milioni – chiesta dal club della Costa Azzurra attualmente allenato dall’italiano Farioli.

Da almeno 40 milioni, più eventuali bonus, potrebbe essere la proposta del Manchester City per il cartellino di Khephren Thuram. Al calciatore, invece, verrebbe verosimilmente offerto un contratto molto ricco, da almeno 5-6 milioni netti a stagione per i prossimi cinque se non sei anni.