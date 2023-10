Roma-Servette, allo stadio i ragazzi di Opera Città dei Ragazzi e Atletico Diritti

Questa sera all’Olimpico per Roma-Servette ci saranno undici ragazzi che vivono contesti difficili, invitati da ‘Sport e Salute’

‘Sport e Salute’ porta allo stadio i giovani in difficoltà. Otto ragazzi della Comunità Opera Città dei Ragazzi e tre calciatori dell’Atletico Diritti sono stati infatti invitati alla partita di questa sera tra Roma e Servette. Tutti e undici infatti avranno la possibilità di assistere all’Olimpico, sold-out come sempre, al match di Europa League tra la squadra di Mourinho e gli svizzieri.

“Siamo felici di far vivere ai ragazzi una serata per loro molto particolare”, le parole di Michela D’Urso, responsabile della Comunità Opera Città dei Ragazzi, che si occupa di giovani in situazioni di difficoltà. Con loro anche l’Atletico Diritti, squadra fondata da Associazione Antigone e Progetto Diritti, che mette insieme persone che vengono da contesti complicati. E che attualmente milita nel campionato di Prima Categoria. Questi ragazzi, grazie all’invito di ‘Sport e Salute’, potranno godersi una sera di spettacolo e colori, che sicuramente non dimenticheranno.