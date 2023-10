La Juventus ‘boccia’ Giuntoli: fermato l’acquisto di gennaio

È sempre tempo di calciomercato, soprattutto in casa Juventus. Cristiano Giuntoli già a caccia di rinforzi in vista del mercato di gennaio

Il dirigente bianconero è già al lavoro in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. Individuato un possibile rinforzo, ma c’è bisogno del placet della Juventus.

Dopo un avvio di stagione finora altalenante, la Juventus potrebbe rinforzarsi nella prossima finestra invernale di calciomercato, pur non dovendo affrontare competizione europee nel corso di questa stagione a differenza di tutte le altre big del campionato di Serie A. E ora il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, è già al lavoro per individuare i possibili rinforzi da portare alla corte di Massimiliano Allegri in visa della seconda parte di stagione.

Rinforzi soprattutto a centrocampo, dove la Juventus ha dovuto fare i conti con il caso Paul Pogba, sospeso dopo la positività all’anti-doping. Una perdita importante per Massimiliano Allegri in un reparto che da tempo rappresenta uno dei punti carenti della squadra bianconera. Ecco perché Cristiano Giuntoli potrebbe intervenire proprio a centrocampo nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha un’idea per il centrocampo

Come anticipato dal giornalista Romeo Agresti ai microfoni di Juventibus, nel mirino della Juventus potrebbe finire Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese di origini francesi classe ’95.

Di proprietà del Tottenham, ha un contratto fino al 2025 con gli Spurs. In questa stagione è sceso in campo sette volte, racimolando però appena 170′ tra Premier League ed EFL Cup. Occhio, però, ai possibili dubbi della Juventus, in particolar modo in merito alle condizioni fisiche del centrocampista di origini transalpine, al Tottenham dal 2020 quando fu prelevato per circa 16 milioni di euro dal Southampton.

In passato ha spesso avuto problemi alla caviglia e in questo inizio di stagione è stato impiegato col contagocce da Ange Postecoglou. Prima di un eventuale affondo durante la prossima sessione invernale di trasferimenti, la Juventus dovrà ottenere garanzie in merito alle condizioni fisiche di un giocatore che potrebbe comunque tornare utile alla causa bianconera.