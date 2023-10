Kubo è una delle rivelazioni della Champions e poteva venire in Italia

Take Kubo, fantasista della Real Sociedad, sta facendo benissimo in Champions League tanto da diventare uno dei giocatori di maggior rilievo del torneo continentale

Lo ha capito l’Inter dopo qualche minuto a San Sebastian, quest’anno la Real Sociedad non è soltanto una comparsa in Champions League. La squadra basca, nella prima giornata della fase a gironi, ha strappato un punto ai nerazzurri di Simone Inzaghi mettendo in seria difficoltà la finalista della scorsa edizione della massima competizione continentale.

Fra i protagonisti della Sociedad c’è senza dubbio il nome di Take Kubo, fantasista giapponese che sta facendo benissimo e si sta imponendo sia in Champions League che nel campionato spagnolo. Portato in Europa dal Real Madrid e cresciuto in una delle colonie in Giappone del Barcellona, Kubo è un incrocio di talento e classe che oggi, in sede di calciomercato, vale almeno 30 milioni di euro ed è uno dei simboli della nuova età dell’oro del calcio nipponico. E pensare che, in qualche finestra dei trasferimenti fa, il calciatore giapponese stava per approdare nel campionato italiano di Serie A: andiamo a scoprire tutto sul profilo di Take Kubo.

Kubo, un’annata da urlo e quella trattativa…

Take Kubo proviene da un’annata da urlo con la maglia della Real Sociedad. Quello che viene considerato il “Messi del calcio giapponese” è stato a tutti gli effetti uno dei trascinatori del club basco nella scorsa super stagione e, nell’ultima estate di calciomercato, è stato seriamente nel mirino del Napoli oggi di Rudi Garcia. Gli azzurri, che negli ultimi giorni di trattative hanno virato su Lindstrom, hanno pensato con grande attenzione al profilo di Kubo per andare a ricoprire quella fascia destra che troppe volte è stata denigrata da tifosi e non solo.

Chissà se in futuro, il trequartista che esulta twerkando, vedasi la celebrazione del gol contro il Bilbao, possa diventare un nome caldo per altri club italiani, per esempio il Milan o la Juventus, quest’ultima a caccia di un esterno destro con propensione offensiva.