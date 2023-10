Juventus, la sentenza su Chiesa: “Se è così, non ce la farà”

La Juventus rischia seriamente di dover fare a meno di Federico Chiesa in vista del derby di Torino in programma sabato alle 18

Emergenza attacco per Massimiliano Allegri in vista del derby della Mole in programma sabato pomeriggio. Dopo i problemi accusati da Dusan Vlahovic, ora si ferma anche Federico Chiesa.

C’è un motivo in più per Massimiliano Allegri per stare in apprensione in vista del derby, ovvero l’infortunio occorso a Federico Chiesa nelle scorse ore e che mette a serio rischio la presenza dell’ex Fiorentina in vista del derby con il Torino in programma sabato alle 18. L’attaccante si è fermato per un fastidio alla coscia sinistra, anche se i controlli ai quali è stato sottoposto in giornata hanno dato esito negativo.

Domani, dunque, dovrebbe allenarsi regolarmente col resto della squadra e la speranza di Massimiliano Allegri è di averlo a disposizione per la stracittadina di sabato, anche se è inevitabile pensare a soluzioni alternative per il reparto avanzato, soprattutto considerando anche le condizioni atletiche non eccellenti di Dusan Vlahovic, reduce da una settimana non semplice.

Juventus, Chiesa out col Torino? Parla Agostinelli

In casa Juventus filtra un cauto ottimismo circa le possibilità di avere Federico Chiesa a disposizione per il derby con il Torino in programma sabato pomeriggio.

Un ottimismo non condiviso dall’allenatore ex Napoli Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di TvPlay nel corso della trasmissione ‘Gol di tacco’, commentando la notizia dell’infortunio occorso a Federico Chiesa.

“Se ha avuto un problema così a pochi giorni dalla partita” ha spiegato Agostinelli “non ce la farà proprio a recuperare”. Questo, dunque, il parere di Andrea Agostinelli in merito alla notizia dell’infortunio di Federico Chiesa, seriamente a rischio per il derby, al netto dell’ottimismo che si respira in casa Juventus circa le possibilità di averlo a disposizione per la sfida con i granata.