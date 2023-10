DIRETTA Europa League, Sporting CP-Atalanta: le formazioni ufficiali LIVE

Nel big match del Gruppo D di Europa League, l’Atalanta fa visita allo Sporting Clube de Portugal: fischio d’inizio alle 21

Reduce dallo 0-0 casalingo contro la Juventus, l’Atalanta torna in campo in Europa League in casa dello Sporting Clube de Portugal. Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Rakov, i bergamaschi sono primi in classifica grazie ad una differenza reti migliore rispetto ai lusitani.

Rientrata l’emergenza in attacco (Gianluca Scamacca è stato regolarmente convocato per la trasferta lusitana), Gian Piero Gasperini non ha intenzione di compiere passi falsi e cercherà di uscire con il bottino pieno dallo stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona. Ancora imbattuta in impegni ufficiali in questa stagione, la squadra allenata da Ruben Amorim è prima in classifica in campionato, con un punto di vantaggio sul Benfica. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Sporting-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma giovedì 5 ottobre alle 18.45, Sporting-Atalanta sarà visibile su DAZN e Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio, Reis; Fresneda, Hjulmand, Morita, Santos; Paulinho, Gyokeres, Goncalves. All. Amorim

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA GRUPPO D: Atalanta e Sporting 3 punti; Sturm Graz e Rakow 0