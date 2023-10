DIRETTA Europa League, Roma-Servette 1-0: Lukaku sblocca il risultato! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho ed il Servette di Weiler in tempo reale

La Roma riceve il Servette nella Capitale in una gara valida per la seconda giornata del gruppo G di Europa League. Una sfida sulla carta impari tra la testa di serie e la cenerentola del girone che sarà diretta dall’arbitro croato Pajac.

Dopo essere tornati alla vittoria in campionato con il 2-0 nel derby laziale sul Frosinone, i giallorossi di José Mourinho, che non sarà in panchina per squalifica, vogliono ripetersi anche in campo internazionale. L’obiettivo è quello di bissare il successo nella gara di esordio contro lo Sheriff Tiraspol per mettere in discesa il discorso qualificazione. I granata di Joseph Weiler, che a loro volta sono reduci dalla partita vinta con il Losanna, sognano il colpaccio dopo il ko al debutto contro lo Slavia Praga. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche in streaming sulle app di Dazn e di NowTv. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Servette live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Servette

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti. All.: Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes, Ondoua, Kutesa; Crivelli, Bendia. All.: Weiler

CLASSIFICA GRUPPO G: Slavia Praga punti 3, Roma 3, Sheriff Tiraspol 0, Servette 0.