Diletta Leotta, quel bottone è in difficoltà: scollatura incontenibile

Diletta Leotta, ennesimo primo piano da urlo per la conduttrice di DAZN: bellezza esplosiva e curve in mostra

Perché la stagione calcistica entrasse pienamente nel vivo, alla fine dell’estate, mancavano due cose. Il primo vero tour de force con gare ogni tre giorni tra campionato e coppe, e la presenza di Diletta Leotta, che tutti aspettavano con ansia.

Non era la stessa cosa, senza di lei, per gli appassionati di calcio e per i fan. Il suo rientro in scena, dopo aver dato alla luce la figlia Aria, nata lo stesso giorno del suo compleanno, il 16 agosto, non ha deluso le attese ed è stato salutato dall’ovazione del pubblico in occasione del derby tra Inter e Milan di qualche settimana fa.

Diletta ha ripreso posto a DAZN e adesso vuole recuperare il tempo perduto diventando protagonista, come sempre, dell’annata del calcio in tv. Le prime apparizioni pubbliche, tra il prato di San Siro e le sfilate della Milano Fashion Week, hanno ovviamente lasciato il segno. Il fascino e la sensualità della 32enne catanese sono sempre in grado di dominare la scena, per la gioia dei tantissimi fan sui social (quasi 9 milioni di followers su Instagram).

Diletta Leotta, bellezza da capogiro e la solita scollatura che non tradisce mai: la camicetta la tiene a fatica

Diletta si divide adesso nella sua ‘nuova’ vita tra la maternità e gli impegni di lavoro, condividendo con i suoi ammiratori momenti di vita privata alternati a quelli sotto i riflettori. Riuscendo sempre e comunque a strappare applausi, come in questo caso.

Visione da urlo dopo uno shooting per le strade di Milano, con un look pazzesco che fa sognare ad occhi aperti. Sguardo magnetico ed espressione seducente, con il dettaglio di una camicetta allacciata con un solo bottone, che tiene a fatica le curve proverbiali della conduttrice siciliana. La scollatura come al solito raccoglie like e commenti entusiasti, la community del web è sempre pronta a omaggiare una delle sue regine incontrastate.