Chiesa, il futuro alla Juve resta incerto: rispunta il top club

La mancata qualificazione alla prossima Champions, oltre alla questione contrattuale, potrebbe spingere Chiesa lontano da Torino e dalla Serie A

Intervistato da ‘Tuttosport’, Federico Chiesa non ha nascosto il dispiacere di non poter giocare la Champions. Che è poi il traguardo che potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per la sua permanenza alla Juventus. Un altro anno fuori dalla coppa più importante sarebbe infatti difficile da reggere per un calciatore ambizioso, anche sul piano economico come giusto che sia, come il classe ’97 di Genova.

Il futuro di Chiesa, o meglio la sua permanenza in bianconero oltre questa stagione rimane incerta anche perché la stessa Juve è da tempo aperta alla cessione del suo cartellino. Questo al di là della questione rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, tutt’altro che semplice da risolvere viste le richieste del suo agente Fali Ramadani. Chiesa non può accettare, non accetta di guadagnare (ora 5 milioni netti) troppo meno di Dusan Vlahovic.

Naturalmente Giuntoli non lo darebbe via a cuor leggero, bensì solo di fronte a una proposta quantomeno vicina ai 50 milioni di euro. O qualcosa in più, se l’annata del figlio d’arte dovesse essere all’altezza di questo avvio in cui il venticinquenne ha già realizzato 4 gol agendo da seconda punta come vuole Allegri.

Ovvio che certe cifre sarebbero alla portata per pochi club, per molti della Premier dove l’ex Fiorentina vanta più di un ammiratore: dal Newcastle all’Aston Villa passando per il Manchester United. Attenzione poi all’Arabia Saudita, dove il suo procuratore è molto ‘forte’ seppur il numero 7 intenda proseguire la sua carriera nel calcio che conta ancora di più sul piano sportivo, ovvero quello europeo. Alla lista di pretendenti, plausibili e possibili potremmo aggiungere il Bayern Monaco, che nel recente passato ha mostrato interesse per Chiesa.

Juventus, Chiesa possibile sostituto di Sane al Bayern

In estate la società bavarese potrebbe aver bisogno proprio di un calciatore con le caratteristiche dello juventino, considerata la probabile partenza di Leroy Sane rilanciata in queste ore dalla ‘Bild’.

L’esterno tedesco, peraltro anche lui assistito da Ramadani, ambisce a tornare in Inghilterra dove da oltre un anno è tornata a vivere – con figlia al seguito – sua moglie, la modella statunitense Candice Brook. Sane vuole, in sostanza, riavvicinarsi alla sua famiglia, anche se il quotidiano tedesco parla di nuovo interesse nei suoi confronti di Barcellona e Real Madrid.