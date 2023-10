Chiesa non ci sta: “Milan in Champions solo perché ci è stata tolta”

Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista: “Quest’anno punto al record, ho ricevuto solo una chiamata di mercato”

La Juventus sta affrontando la sua stagione senza coppe, dopo un’estate in cui non è stato possibile fare investimenti pesanti e con tante voci di mercato che hanno circondato i giocatori più importanti. Federico Chiesa ha parlato a cuore aperto del momento che stanno vivendo a Torino.

In una lunga intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Tuttosport, il figlio d’arte ha anche ammesso un certo fastidio nel seguire la Champions League quest’anno: “Rosico un po’ perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions solo perché a noi è stata tolta”. In questa stagione, però, stiamo vedendo un nuovo Federico Chiesa, pienamente recuperato. “Non voglio più sentire la parola recupero, ora sono al meglio sia fisicamente che mentalmente”. Il numero 7 bianconero ha un obiettivo molto chiaro in testa.

Chiesa on fire: “Quest’anno punto al record. Ecco cosa ho chiesto a Giuntoli”

Federico Chiesa, anche per quanto successo con Paul Labile Pogba, è il giocatore più importante all’interno della rosa della Juventus e ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

“Fin dall’estate il mio unico pensiero era quello di tornare al più presto in campo. L’unica cosa che ho chiesto a Giuntoli è stata una grande preparazione per tornare in forma”. Ci sono idee chiare e un piano ben preciso dietro a questo avvio di stagione di Chiesa, che ha anche commentato le tante voci di mercato che lo hanno coinvolto in estate: “L’unica voce che ho sentito in estate è stata quella del direttore Giuntoli”.

Anche riguardo agli obiettivi stagionali, il gioiellino della Juventus si è fissato dei confini molto ambiziosi: “Ho l’obiettivo di migliorare il mio massimo score personale, quindi voglio superare quota 10 gol. Con la Juve, invece, dobbiamo pensare a qualificarci per la prossima Champions League”. Due traguardi che, se dovesse continuare così, è destinato a raggiungere senza troppi problemi.

Chiesa, poi, ha voluto allontanare tutte le voci di un possibile malessere con Massimiliano Allegri: “Io vado d’accordo con tutti”. Dopo le prime giornate di campionato, il figlio d’arte ha espresso la volontà di un gioco più propositivo rispetto alle passate stagioni e anche in questo caso lo ha ribadito: “Ci aiuta molto il supporto di Magnanelli e Padoin in questo”.