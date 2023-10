Cassano-Leao botta e risposta: bufera social

Il Milan non è andato oltre il pari in casa del Borussia Dortmund in Champions League. Nel mirino della critica di Antonio Cassano c’è Rafael Leao: arriva la risposta social

Seconda giornata di Champions andata in archivio anche per il Milan, che ieri sera ha pareggiato per 0-0 in casa del Borussia Dortmund, sprecando una ghiotta chance negli equilibri di un girone di alto livello completato da PSG e Newcastle.

Due punti in altrettante gare dunque per la compagine di Pioli, che in casa del BVB ha sprecato fin troppe occasioni da gol nel corso della serata, in particolare con Giroud, Pulisic e Chukwueze. Prestazione sufficiente quella di Rafael Leao, a tratti travolgente sulla fascia sinistra con le sue sgroppate.

Una luce nell’attacco rossonero che, seppur a intermittenza, si è accesa per dare il la alla manovra, che però non è stata mai realmente finalizzata. Il risultato è quindi un pari senza gol che ha scatenato anche qualche critica nei suoi confronti.

Milan, Leao nel mirino di Cassano: arriva la risposta social

Tra i detrattori di Rafa Leao c’è ancora una volta Antonio Cassano, che nel suo consueto intervento alla ‘BoboTv’ è tornato all’attacco.

L’ex attaccante rossonero nella sua analisi ha affermato: “Leao non è mai rientrato, ha fatto quelle due/tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta, zero assist, sbagli la giocata decisiva. Leao fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta. Ad un certo punto devi fare la differenza”.

Una stoccata importante quella di Cassano che è diventata immediatamente virale nelle ore seguenti, tanto da ricevere anche una risposta social dello stesso Leao. L’attaccante lusitano ha ricondiviso uno spezzone dell’intervento commentando con le emoji delle risate e dei clown.

Una risposta che inevitabilmente è diventata prontamente altrettanto virale. Ecco il tweet di Leao:

Il duello a distanza si arricchisce quindi di un nuovo capitolo, con Leao che dovrà rispondere prima di tutto sul campo, alzando i giri del motore anche in Champions League dove il Milan ha bisogno dei suoi gol e delle sue giocate.