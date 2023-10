Bisseck tra rivelazione Inter e attacco: “Non hanno creduto in me”

Bisseck tra la rivelazione sul trasferimento all’Inter e l’attacco alla sua ex squadra: “Non hanno creduto in me”

Solo 7 minuti finora per Yann Bisseck, alla prima stagionale contro il Monza, poi tutte panchine per uno dei volti nuovi dell’Inter di Simone Inzaghi.

L’affidabilità del reparto nerazzurro non ha ancora permesso al classe 2000 di ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie di Inzaghi. Tuttavia, il 22enne rappresenta un importante colpo in prospettiva e l’allenatore ed il club nerazzurro lo aspettano. A ‘GeissBlog’, Bisseck è tornato sull’addio al Colonia: “L’ultimo contatto è stato quando ero in prestito in Olanda, nel 2019/20. Non mi hanno quasi parlato. Anche durante i miei prestiti non ho ricevuto molto aiuto, ho fatto tutto da solo. Fondamentalmente non mi sentivo davvero il benvenuto. Ma questo ormai appartiene al passato. Ho capito che non avrebbero contato su di me.. Ma amo ancora il Colonia e sono ancora un tifoso, guardo quasi tutte le partite”.

Inter, Bisseck svela cifre e dettagli del trasferimento dal Colonia

Il neo nerazzurro ha rivelato i dettagli dell’arrivo all’Inter: “Approssimativamente si trattava del 15% della commissione sul trasferimento di 7 milioni di euro. L’informazione è ora pubblica”.

“Nel mio contratto di allora c’era un accordo corrispondente per il 10 o il 15%. Non sono riuscito ad avere successo in Prima Squadra, ma il club mi ha comunque allenato per oltre dieci anni”, ha concluso Bisseck. Il classe 2000 è ora al lavoro per prendersi l’Inter.