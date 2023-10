Balotelli punge Casssano e avverte su Leao: “Così si rovina”

Mario Balotelli commenta le parole di Antonio Cassano su Rafa Leao. L’intervento dell’attaccante a TvPlay

Ancora un pareggio per il Milan di Stefano Pioli, che a Dortmund non è riuscito a conquistare la vittoria. Un pareggi, quello in Germania, che rischia di complicare il percorso europeo del Diavolo, che in due partite non ha trovato la via della rete, nonostante ben 39 tiri.

Inevitabilmente, nel mirino della critica, è finito tutto l’attacco: da Chukwueze, che ha sprecato l’occasione più ghiotta, a Rafa Leao. Anche il portoghese non è stato risparmiato: l’ex Lille è stato, in realtà, autore di una buona partita, tanto da essere premiato dalla UEFA come migliore in campo. Non sembra essere della stessa idea Antonio Cassano che alla BoboTv ha preso di mira Leao.

Le dichiarazioni del barese stanno facendo il giro del web e sono state commentate anche da Mario Balotelli. L’ex Milan – intervenuto a Vox to Box di Tvplay – si è soffermato sul paragone Leao-Alvarez: “Giocare nel City e nel Milan, oggi è completamente diverso – ammette Balotelli -. Leao è fantastico, ha un talento assurdo. Sicuramente si trova in una situazione non semplice, perché il Milan è sulle sue spalle. C’è il rischio che si rovini, perché ha dimostrato, ma deve ancora dimostrare il suo valore. Ora è troppo facile attaccare Leao perché ha tutta la responsabilità sulle sue spalle. Voglio bene Antonio, è stato calciatore anche lui, ma un commento così non l’avrebbe accettato neanche lui”.

Milan, Balotelli: “Donnarumma o Maignan? Io scelgo Gigio”

Arriva una battuta anche su Gianluigi Donnarumma. Un altro calciatore, per il quale le critiche spesso appaiono esagerate:

E’ uno dei portieri più forti che ci sono – non ha dubbi Balotelli -. E’ in assoluto tra i migliori. L’odio nei suoi confronti è nato dopo l’addio al Milan. Purtroppo sono cose che succedono, ma la sicurezza che dà lui la posseggono in pochi. I portieri sono come gli attaccanti. Ogni portiere è diverso, Maignan è un portiere diverso. Sono due estremi difensori eccellenti. Se devo scegliere per la mia squadra tra Donnarumma o Maignan, dico Gigio. Ma se mi dai Maignan sono felice lo stesso”.