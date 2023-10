Un nuovo difensore per Pioli: il Milan guarda in casa del rivale Champions

Il Milan di Stefano Pioli domani sera sfiderà il Borussia Dortmund in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League: le ultimissime notizie sul calciomercato dei rossoneri

Seconda giornata di Champions davvero infuocata per le italiane. Dopo i match di ieri sera che hanno viste impegnate l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Rudi Garcia, stasera tocca al Milan di Stefano Pioli, ospite del Borussia Dortmund, ed alla Lazio di Maurizio Sarri, che sarà in trasferta in uno degli impianti più storici e di culto del calcio europeo: il Celtic Park.

Torniamo però al Diavolo che, dopo il pareggio interno contro il Newcastle, avrà bisogno di fare punti fondamentali in quello che è già un vero e proprio crocevia in vista della qualificazione agli ottavi di Champions. Di fronte c’è il Borussia Dortmund che, come ogni stagione, mette in campo molti talenti tedeschi e non. Uno di questi potrebbe fare gola proprio agli uomini mercato del Milan, a caccia di un difensore per il futuro: occhio infatti al nome di Nico Schlotterbeck.

Il Milan guarderà con attenzione a Schlotterbeck: ecco di chi parliamo

Nico Schlotterbeck, titolarissimo del Borussia Dortmund, è un difensore centrale classe 1999 che potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Milan nel prossimo futuro. Il giocatore tedesco, il cui contratto con la squadra della Ruhr scade nel 2027, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ed è stato pagato la metà dal Borussia nella scorsa estate.

Di piede sinistro, Schlotterbeck appartiene ad una tipologia di difensori davvero molto pregiata che potrebbe fare gola, e non poco, agli uomini mercato del Milan. L’unico ostacolo sarebbe il prezzo. Una valutazione di questo tipo, viste anche le spese della scorsa estate, sarebbe molto difficile da affrontare per i rossoneri nel prossimo futuro.