Udinese, Sottil all’ultima spiaggia: già pronto il sostituto: le ultime

Il futuro di Sottil è ormai appeso ad un filo e, da questo punto di vista, il match tra Empoli e Udinese diventa fondamentale per il tecnico

Avvio di campionato terribile da parte dell’Udinese; i numeri di questa prima parte di stagione sono a dir poco negativi. I friulani, in sette partite di campionato, hanno raccolto zero vittorie, quattro vittorie e tre pareggi con soli quattro gol segnati e ben dodici subiti. Situazione che nessuno si immaginava; il mercato ha portato via un giocatore importante come Beto mentre Samardzic, nonostante l’interesse dell’Inter, è rimasto ad Udine.

Lui, Pereyra e Deulofeu (appena tornerà disponibile) sono i giocatori a cui fare affidamento per uscire dal momento di difficoltà. Nel frattempo, però, bisogna cambiare marcia perché le giornate passano e la classifica è sempre più negativa. All’ultima giornata è arrivato un pareggio, per due a due, con il Genoa; punto arrivato nel finale ma che non cambia la situazione dell’Udinese e soprattutto quella di Sottil.

Il tecnico, infatti, sta vivendo una situazione per nulla semplice; la posizione dell’allenatore è appesa ad un filo e la prossima giornata rischia di essere decisiva per il futuro di Sottil. L’Udinese affronterà l’Empoli (match in programma venerdì alle 18.30) in un match delicatissimo considerando la situazione di classifica di entrambe le squadre; come detto sarà una partita determinante per Sottil.

Cioffi all’Udinese al posto di Sottil?

L’allenatore dell’Udinese, dunque, ha un solo risultato a disposizione per il match con l’Empoli, la vittoria; qualora dovesse arrivare un pareggio o, peggio ancora, una sconfitta il club potrebbe decidere di cambiare guida tecnica. Come detto serve una scossa e la speranza è che questa possa arrivare con Sottil sulla panchina; se le cose dovessero andare diversamente occhio a possibili novità.

Sono diversi i nomi per il possibile sostituto di Sottil anche se, al momento, in pole position troviamo Cioffi; il tecnico si è giù seduto sulla panchina dell’Udinese, conosce l’ambiente e questo potrebbe rappresentare un fatto non da poco.

Empoli-Udinese diventa una partita fondamentale per il club friulano (in termini di classifica) e per il futuro di Sottil; in caso di risultato negativo, la società potrebbe decidere di cambiare allenatore in modo da avere due settimane a disposizione, quelle della sosta, per risolvere una situazione, al momento, difficilissima.