Thuram ha fatto dimenticare Lukaku e ora fa gola alle big d’Europa

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, si sta imponendo come uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo: le ultimissime notizie in sede di calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, ha battuto il Benfica per 1-0 garantendosi tre punti fondamentali in chiave qualificazione agli ottavi di Champions League.

I nerazzurri, dopo un primo tempo un po’ confusionario, hanno accelerato nella ripresa schiantando i portoghesi e chiudendo con una sola rete segnata che sta decisamente stretta alla squadra allenata da Simone Inzaghi. A siglare la marcatura decisiva è stato Marcus Thuram, attaccante francese arrivato a parametro zero nell’ultima estate di calciomercato a Milano. Il giocatore transalpino, figlio d’arte di Lilian, è stato nel mirino anche del Milan, ma alla fine l’ha spuntata la Beneamata che, ora si può dire, pare aver fatto un vero e proprio affare. Thuram infatti, in questo inizio di stagione, sta facendo benissimo e si è già reso protagonista anche nel derby di Milano con un gol formidabile che è già storia della stracittadina meneghina.

Lukaku chi? Thuram impressiona e occhio al futuro

Marcus Thuram ha già fatto dimenticare ampiamente Romelu Lukaku. Il centravanti belga, ora alla Roma di Josè Mourinho, ha tradito l’Inter e il francese non sta facendo pesare affatto il rifiuto del calciatore di proprietà ancora del Chelsea. L’inizio di stagione da urlo di Thuram senza dubbio non è passato inosservato anche alle big del calcio europeo sempre a caccia di giocatori per rinforzarsi in sede di calciomercato.

Ovviamente l’Inter, che ha da pochissimo acquistato il francese, non ha intenzione di privarsi facilmente dell’ex Gladbach che viene valutato una cifra che si aggira almeno intorno ai 60 milioni di euro per quella che sarebbe una plusvalenza incredibile, in stile Onana.