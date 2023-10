Roma, allenamento prima del Servette: un assente a ‘sorpresa’. Dybala c’è | VIDEO CM.IT

La Roma si è allenata in vista del match di Europa League col Servette: le indicazioni di formazione per Mourinho

La Roma torna a preparare una sfida europea. Dopo il ritorno alla vittoria contro il Frosinone, i giallorossi sono attesi dalla partita ‘ingombrante’ contro il Servette. Un termine non casuale, perché arriva in un momento complicato a livello di energie per la squadra di Mourinho, soprattutto in difesa dove continua l’emergenza. E c’è bisogno assoluto di fare punti in campionato. Per questo il tecnico portoghese farà un turnover abbastanza ampio in tutti i reparti, lasciando a riposo qualche big.

Questa mattina è andato in scena l’allenamento di rifinitura a Trigoria, da cui erano assenti i soliti Smalling, Llorente e Renato Sanches oltre ovviamente ai lungodegenti Abraham e Kumbulla, che piano piano stanno riprendendo confidenza con corsa, campo e pallone. Mourinho spera nel ‘miracolino’ per il centrale inglese, ma eventualmente solo per portarlo in panchina a Cagliari (domenica ore 18). Per gli altri due speranze al minimo, per non dire nulle. Oggi in campo non si è visto neanche Sardar Azmoun, a sorpresa, che però va ricordato non fa parte della lista UEFA. Così come Kristensen, ma il danese era regolarmente in gruppo. C’era anche Paulo Dybala, reduce da tre partile di fila in una settimana da 90 minuti. “Non mi ha detto che voleva uscire, ma ora decido io”, ha detto Mourinho. Vuole preservarlo, sa che in questo momento è troppo importante soprattutto in campionato.

In porta – nell’ottica appunto del turnover – va verso una maglia da titolare Mile Svilar, poi la difesa resta tra i rebus più grandi. Questo perché di centrali di ruolo ce ne sono solo due a disposizione, ovvero Mancini e Ndicka. Celik sarebbe il terzo a destra, è l’occasione giusta per sganciarlo. In alternativa pronto ad arretrare di nuovo Cristante per far rifiatare eventualmente uno dei due difensori di ruolo.

A destra ci sarà Karsdorp (Kristensen non è in lista) con Bove e Aouar verso una chance dall’inizio. Al centro è ballottaggio Cristante-Paredes, con la possibilità per il 4 giallorosso di scalare in difesa. A sinistra è pronto Zalewski, che è reduce da un mese nerissimo in cui ha giocato solo 80 minuti tra campionato ed Europa League con ben tre partite in panchina. In avanti Belotti scalda i motori e accanto a lui scalpita pure El Shaarawy. Anche se Lukaku sta bene, meglio non rischiare. La vittoria all’esordio sul campo dello Sheriff permette anche un po’ più di tranquillità.