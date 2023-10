Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Titoli dei quotidiani italiani, e non solo, ovviamente dedicati alla Champions. “Musica Inter” sulla ‘Gazzetta dello Sport’, dopo il successo nerazzurro sul Benfica. Perdono invece i campioni d’Italia: “Napoli, ko a testa alta. Troppo Real, Osimhen al palo“. Stasera tocca al Milan con il Borussia Dortmund: “Il muro giallo un vero esame per Leao“. Intanto, Jannik Sinner vola in classifica ATP dopo aver battuto Alcaraz a Pechino e raggiunge Panatta nella storia: “Sinner fantastico 4“.

Anche sul ‘Corriere dello Sport’, apertura dedicata all’Inter: “Inter fin che Thuram“. Omaggi al Napoli per una grande ma sfortunata prova: “Un Napoli ad altezza Real, lo beffa l’autogol di Meret“. “Lazio e Milan, la notte del riscatto” introduce le sfide con Celtic e Borussia Dortmund, in alto spazio al tennis: “Sinner batte Alcaraz: è quarto al mondo“.

Su ‘Tuttosport’, il titolo principale è sul pronostico di Toni e Cannavaro per il derby della Mole di sabato: “Juve, è Vlahovic l’uomo derby“. “Non ti fermare più” è l’incoraggiamento a Sinner, che dimostra di avere una grande carriera davanti a sé. In alto, doppio box per la serata di Champions di ieri: “Il Napoli ha orgoglio, il Real i fenomeni” e “Thuram scaccia le streghe di Lautaro“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 ottobre 2023

La Champions è protagonista come detto anche sui quotidiani sportivi esteri e non potrebbe essere altrimenti.

In Spagna, ‘As’ celebra la vittoria del Real Madrid a Napoli, nel segno di Bellingham e della fucilata di Valverde: “Un genio y un canon“. A proposito di cannoni, impresa del Lens che batte 2-1 l’Arsenal e ‘L’Equipe’, in Francia, esulta così: “Coups de canon“.