Primo tempo da dimenticare per Calabria: arriva la scelta di Pioli

Il giocatore non convince, tanti gli errori nel corso del primo tempo del match di Champions League, da parte del rossonero: arriva la decisione del mister

Primo tempo da incubo per Davide Calabria. Il terzino rossonero è stato certamente tra i peggiori in campo del Milan, nel corso della prima frazione di gioco della sfida di Champions League, contro il Borussia Dortmund.

Il capitano del Diavolo è andato subito in difficoltà contro Malen e la sua velocità. Ma il terzino ha sofferto anche con il pallone tra i piedi per via della pressione dei tedeschi, sbagliando spesso in uscita. Davvero tantissimi gli errori: ben otto i palloni persi e anche un corner regalato, con un appoggio di petto per nulla preciso verso Maignan.

Borussia-Milan, Calabria sbaglia troppo: si scalda Florenzi

Davide Calabria è stato così pesantemente contestato dai tifosi sui social, che hanno totalmente bocciato la sua prestazione.

Prestazione del capitano che evidentemente non sta piacendo proprio a nessuno, nemmeno a Stefano Pioli, che alla mezzora si è rivolto alla panchina, richiamando Alessandro Florenzi, che è andato così a scaldarsi. E’ molto probabile dunque, che l’ex Roma sia tra i primi ad entrare in campo.