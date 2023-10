“Partita da ripetere”: l’annuncio cancella ogni dubbio

Dichiarazioni bollenti del tecnico a giorni di distanza dall’episodio che ha visto protagonisti arbitro e VAR nell’ultima sfida di Premier League

Sarebbe potuta essere una partita di livello come un’altra, tra due big assolute del campionato di Premier League. Ma ciò che è accaduto ha sconvolto molti. Soprattutto i tifosi e gli addetti ai lavori del Liverpool, dilaniati dalla duplice espulsione e da una rete clamorosamente rinnegata a Luiz Diaz. Rete senza la quale la squadra di Jurgen Klopp ha dovuto cedere tre punti importantissimi ai fini della classifica al Tottenham di Ange Postecoglu.

Il condensarsi di tanti episodi ha fatto ribollire il sangue di Klopp il quale anche a distanza di giorni, nel corso della conferenza stampa antecedente il match di Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, ha voluto dire la sua toccando duramente la corda dell’evidente errore arbitrale occorso nella sfida precedente sulla chiamata di un fuorigioco inesistente del quale anche la stessa sala VAR si è rapidamente accorta. Senza però tornare sui propri passi.

“Aver ascoltato l’audio non cambia le cose perché non ero affatto interessato a capire come fossero andati i fatti. Io ero certo del gol. L’unica via di uscita sarebbe stata quella di rigiocare la partita. Ma so che non è una cosa possibile. Resta una situazione senza precedenti storici“, ha commentato il tecnico in prima battuta.

Klopp non la manda a dire: “Nessuna punizione. Si sono già sentiti in colpa”

Klopp ha poi aggiunto che nel caso in cui un episodio simile dovesse mai ripetersi in futuro, la cosa giusta da fare sarebbe proprio quella di uscire fuori dagli schemi e trovare una rapida soluzione per ristabilire equità in mezzo al campo.

“Rigiocare sarebbe davvero la cosa giusta da fare. O tutt’al l’arbitro dovrebbe richiamare l’attenzione degli allenatori, chiedere scusa per l’errore e lasciare che la squadra segni quel gol. Per poi ripartire da lì“, ha aggiunto il tecnico tedesco.

“Non sono arrabbiato con nessuno. Non serve che vi siano punizioni aggiuntive per l’accaduto. So per certo che dopo l’errore si saranno sentiti in colpa. Questo è già sufficiente per quanto mi riguarda“, ha infine commentato Klopp.