PAGELLE e TABELLINO Borussia Dortmund-Milan 0-0: muro Thiaw, Chukwueze sprecone

Pagelle, voti e tabellino di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League

Finisce in parità la sfida del Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Milan. Ancora uno zero a zero per i rossoneri di Pioli

Ecco i voti:

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 6,5

Ryerson 5,5

Hummels 5,5

Schlotterbeck 6

Bensebaini 5,5

Emre Can 6

Özcan 6

Brandt 5,5 – Dal 65′ Adeyemi 6

Reus 5,5 – Dal 71′ Bynoe-Gittens 6,5

Malen 6,5 – Dal 71′ Nmecha 6

Füllkrug 6 – Dall’84’ Moukoko s.v.

All. Terzic 6

MILAN

Maignan 6,5

FLOP Calabria 5 Partita da dimenticare per il capitano rossonero, che sbaglia davvero tantissimo. Soffre fin dal primo minuto la velocità di Malen e anche con il pallone tra i piedi va in sofferenza per via della pressione degli avversari, commettendo degli errori anche in uscita. In avanti, poi, non si fa vedere mai e il suo unico cross arriva proprio prima della sua sostituzione. – Dal 70′ Florenzi 6

TOP Thiaw 7,5 – Il Milan soffre tanto al Signal Iduna Park di Dortmund, ma il tedesco del Milan sfodera una prestazione d’altissimo livello alzando letteralmente in muro. Per gli attaccanti gialloneri è insuperabile: bravissimo nel corpo a corpo, con gli avversari, vince tutti i duelli aerei. Nel finale risolve un paio di situazioni complicate, salvando il risultato.

Tomori 7

Hernandez 6

Musah 6 –

Reijnders 5,5

Pobega 5 – Dal 58′ Adli 6,5

Pulisic 5,5 – Dal 70′ Chukwueze 5

Giroud 5 – Dal 70′ Okafor 5,5

Leao 6,5

All. Pioli 6

TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-MILAN 0-0

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Özcan; Brandt, Reus, Malen; Füllkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Süle, Wolf; Nmecha, Reyna; Adeyemi, Bynoe-Gittens, Haller, Moukoko. All.: Terzić.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær; Adli; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

GOL:

AMMONITI: 19′ Schlotterbeck (B), 23′ Reijnders (M), 24′ Can (B), 80′ Hummels (B) 87′ Okafor (M)

ESPULSI:

Arbitro: Szymon Marciniak (POL).