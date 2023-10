Offerta da decine di milioni annui: come cambia il futuro di Mourinho

Scenari di calciomercato che portano una ventata di novità e coinvolgono anche Mourinho: in arrivo una offerta multimilionaria

In un avvio di stagione a dir poco complesso, la Roma ha ritrovato il successo grazie alla vittoria con il Frosinone e spera che dal match contro i ciociari possa ripartire per imboccare una nuova rotta. Le prossime gare saranno cruciali per Mourinho e soci per invertire la tendenza.

Domani sera contro il Servette, in Europa League, e domenica contro il Cagliari l’obiettivo sono altre due vittorie, per indirizzare il girone europeo e iniziare una effettiva risalita in classifica in campionato. Si attendono risposte importanti dalla squadra e da Josè Mourinho, sul quale le discussioni non sono mancate in questo periodo.

Il terzo anno del portoghese nella Capitale non è iniziato con i migliori presupposti e dopo i rumours estivi il futuro appare piuttosto incerto. Dalle ultime notizie in circolazione, potremmo essere di fronte a una svolta.

Roma, arriva lo sponsor arabo che cambia tutto: sorride anche Mourinho

La Roma potrebbe trarre nuova linfa dall’irruzione in scena di un nuovo main sponsor, a portare nelle casse del club tanto denaro da investire sul mercato. Un qualcosa che accontenterebbe lo Special One e le sue richieste di maggiore impatto sui colpi in entrata.

In particolare, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, sul piatto ci sarebbero dialoghi in corso tra il club e la Riyadh Air, la nuova compagna aerea araba che ha già una partnership importante in essere con l’Atletico Madrid. Gli spagnoli ne guadagnano circa 40 milioni di euro a stagione. Presumibile che la proposta alla Roma possa aggirarsi se non su una cifra identica, piuttosto simile, un bel guadagno di immagine ed economico senza dubbio se si concretizzasse.