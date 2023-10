Mondiali 2030, UFFICIALE: decisione storica, si gioca in sei diversi Paesi

Arrivano importanti aggiornamenti sui luoghi nei quali si disputeranno le gare del Mondiale 2030. Le ultimissime

Nonostante il calcio giocato si stia prendendo le luci della ribalta, con gli impegni in rapida successione che stanno calamitando l’attenzione mediatica, sono anche altre le notizie che tengono banco. Tra queste, merita particolare attenzione l’ultima ufficialità arrivata a proposito dell’organizzazione della Coppa del Mondo 2030.

Come confermato ufficialmente dalla FIFA, le prime tre gare inaugurali dei Mondiali 2030 si disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay come testimonianza simbolica verso la CONMEBOL e ai Mondiali disputati nel 1930 in Uruguay. Ma non solo. Allo stesso tempo, però, è stata accettata anche la candidatura di Spagna, Portogallo e Marocco a cui verrà affidata l’organizzazione della seconda parte del torneo.

L’annuncio del presidente Infantino verrà trasferito al Congresso FIFA, che porrà le premesse per la ratifica completa della decisione presa dal Consiglio in un summit in programma per dicembre 2024. Ad imprimere la svolta decisiva alle operazioni è stato un summit svolto a Las Rozas nel corso del quale il presidente RFEF Spagnola ha incontrato a Madrid gli esponenti più importanti della Federcalcio portoghese e marocchina per trovare un punto d’incontro. Come già ribadito, non si conosce ancora il modo con il quale verrà strutturata la parte più cospicua del torneo, per il quale bisognerà aspettare ulteriori comunicati ufficiali. Ciò che è certo, però, è che i Mondiali 2030 prenderanno avvio in Sudamerica e continueranno in Spagna, Portogallo e Marocco. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno nuovi aggiornamenti.