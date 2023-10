Juventus, il regalo per Allegri in difesa: colpo low cost

La Juventus sta già pensando al futuro e, da questo punto di vista, potrebbe esserci un regalo per Allegri nel reparto difensivo

Un cambio tattico importante quello operato da Allegri a partire dalla scorsa stagione con il tecnico che ha deciso di passare al 3-5-2 per rendere più compatta ed equilibrata la squadra. La scelta ha portato, per quanto concerne il reparto difensivo, due come Danilo ed Alex Sandro a fare da braccetti del centrale, Bremer.

Le risposte sono state tutto sommato positive e in questa stagione, tolta la disfatta contro il Sassuolo, la Juventus sembra essere tornata solida difensivamente parlando dal momento che sono solamente sei i gol subiti fino a questo momento. I bianconeri, complice l’assenza dalle coppe, hanno un grande obiettivo: lottare fino alla fine per lo scudetto.

Missione non semplice considerando la forza delle due milanesi e un Napoli desideroso di difendere il titolo vinto lo scorso anno; Allegri, però, può contare su una rosa di livello anche se, per il futuro, servono rinforzi e si sta lavorando proprio per questo. Mentre allenatore e squadra sono impegnati sul campo, la società è alla ricerca di calciatori in grado di alzare la qualità della rosa bianconera.

Uno dei reparti su cui bisogna intervenire è la difesa; Alex Sandro dirà addio a fine stagione, Rugani e Gatti sono due buonissimi giocatori ma la società sembra intenzionata a voler fare un colpo importante e di prospettiva per quanto riguarda il reparto arretrato. Tra gli obiettivi troviamo un giocatore del Genoa.

Matturro del Genoa piace alla Juventus

I bianconeri, come detto, stanno cercando un rinforzo per il reparto arretrato e uno degli obiettivi potrebbe essere Matturro del Genoa; il classe 2004, protagonista in negativo nel match contro l’Udinese per via di uno sfortunato autogol, si è laureato campione del mondo con l’Uruguay under19.

Giocatore molto duttile tatticamente dal momento che è in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo sia quello di terzino sinistro; questa caratteristica può tornare molto utile alla Juventus e ad un modulo di gioco, il 3-5-2, dove Matturro si sposerebbe alla perfezione. Parliamo di un difensore forte di testa e abile nell’andare ad impostare il gioco da dietro.

Contro l’Udinese ha realizzato uno sfortunato autogol ma nel match vinto con la Roma è stato protagonista di una prestazione decisamente positiva. La Juve sembrava seguirlo anche prima che il ragazzo scegliesse il Genoa e ora potrebbe decidere di tornare alla carica per il difensore o nel mercato invernale o la prossima estate.