Juventus, arriva l’offerta giusta per Vlahovic

Il Chelsea fatica ad ingranare in Premier League, per questo studia un colpo dalla Juventus. Uno dei top player dei bianconeri potrebbe partire

La partenza stagionale del Chelsea di Pochettino non ha per nulla rispettato le aspettative. Nonostante i tanti soldi spesi i risultati non arrivano, con i nuovi acquisti che faticano ad imporsi. Per questo motivo i Blues hanno messo nel mirino uno dei giocatori principali della Juventus.

Da quando Todd Boehly ha preso in mano le redini, il Chelsea ha speso più di 1 miliardo di euro sul mercato. I tantissimi soldi investiti non hanno però ancora portato i frutti sperati. I Blues, dopo la disastrosa stagione dello scorso anno, faticano ancora a trovare continuità in Premier League, nonostante l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina. Sono solamente 8 i punti conquistati nelle prime 7 giornate di campionato, un bottino scarso che li posiziona ad un anonimo undicesimo posto.

Uno dei maggiori problemi in questo avvio è stato il reparto offensivo. Nessun attaccante si è dimostrato al livello di incidere in Premier League e, come se non bastasse, l’infortunio di Nkunku in estate ha reso le cose ancora più complesse. Per queste motivazioni il Chelsea si riaffaccia nuovamente sul mercato, andando alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. L’idee di Pochettino non sono cambiate, l’obbiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic.

L’attaccante della Juventus è uno dei pilastri della squadra di Allegri, ma già nella scorsa sessione di mercato era stato vicino all’Inghilterra. L’offerta del Chelsea dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro, bonus compresi, cifra che potrebbe convincere i bianconeri a privarsi del serbo. La volontà del giocatore resta però ancora un ostacolo difficile da sormontare. L’ex Fiorentina infatti, non gradirebbe più di tanto la destinazione ma preferirebbe giocarsi le proprie carte in bianconero.

Asse Juventus-Chelsea: Vlahovic potrebbe sbloccare un clamoroso colpo

Ritorna caldissimo l’asse Londra-Torino, con il Chelsea che forse già a gennaio proverà a portare in Inghilterra Vlahovic. La Juventus, però, potrebbe ottenere in cambio un prezzo di favore per alcuni giocatori del Blues, riaprendo la strada ad una vecchia fiamma della nostra Serie A.

L’attacco della Juventus potrebbe subire un clamoroso cambiamento nella prossima stagione. Vlahovic è nel mirino del Chelsea e potrebbe lasciare la Serie A in estate o addirittura già a gennaio. Questa trattativa però sbloccherebbe un intreccio che porterebbe una vecchia fiamma bianconera alla corte di Massimiliano Allegri.

Il sostituto ideale del serbo potrebbe essere infatti in casa Chelsea. Romelu Lukaku, attualmente alla Roma, quest’estate ritornerà a Londra, ma il suo futuro non sarà certamente nei Blues. Già in estate c’erano stati contatti per portare il belga a Torino, ma alla fine l’affare non è andato in porto. L’addio di Vlahovic potrebbe definitivamente sbloccare la trattativa e regalare ad Allegri l’attaccante tanto desiderato.

Simone Giri