Juve al lavoro in vista del Derby: assente Vlahovic, out un altro big

La Juventus riapre le porte dello Juventus Training Center ‘La Continassa’ ai tifosi. Questa mattina la formazione di Allegri si è allenata davanti agli occhi dei supporter in vista del derby

Alle ore 11, la rosa del mister livornese ha iniziato a lavorare nel centro di allenamento bianconero.

La Juve scende in campo per allenarsi davanti ai propri tifosi. Alla Continassa la formazione di Allegri si prepara in vista del derby di sabato.

Indicazioni interessanti dagli indisponibili. Bremer, uscito dal campo a Bergamo contro l’Atalanta, è regolarmente in gruppo. Per lui solo crampi si era detto, la presenza in mattinata conferma ciò. Presente anche Milik, che invece a Bergamo non c’era. Il problema al polpaccio pare rientrato e il polacco viaggia verso la convocazione per il derby.

Juventus, al lavoro alla Continassa in vista del derby: non c’è Dusan Vlahovic, ‘mistero’ Kostic

La Juve nella settimana europea, esente da impegni continentali, lavora già con la testa al ‘Derby della Mole’, sabato col Torino. ‘Mistero’ sull’assenza di Filip Kostic.

La notizia della mattina è una sola: Dusan Vlahovic non si allena col gruppo, a tre giorni dalla stracittadina. Il problema alla schiena – una lombalgia – non è del tutto assorbito. Lavoro personalizzato in palestra ieri per il serbo, così come differenziato oggi.

Le condizioni del centravanti andranno valutate quindi nel corso dei prossimi giorni. Per mister Allegri la buona notizia è la presenza di Milik: un ‘9’ al lavoro con la squadra per il derby c’è.