Il nuovo acquisto è un flop: l’Inter ‘perde’ 13 milioni

Inizio di stagione da incubo per il nuovo acquisto che potrebbe cambiare ancora maglia a fine anno

E’ trascorso oltre un mese dall’inizio della nuova stagione ed è tempo di primissimi bilanci su quanto visto. Particolare attenzione sui calciatori che la scorsa estate hanno cambiato maglia e intorno ai quali si sono generate grandi aspettative che in molti casi non sono state ancora ripagate.

In Francia, ad esempio, dopo sole cinque apparizioni con il Marsiglia, il Tucu Correa sembra sia già stato bocciato da gran parte della stampa. Nelle scorse ore ‘La Provence’ ha dedicato un approfondimento all’avvio di stagione del centravanti argentino dal titolo “L’enigma Joaquin Correa”. Il giornale francese non ha speso di certo belle parole verso l’ex Inter, definendo le prestazioni messe in campo sino ad ora come “servizi insignificanti, con un contributo prossimo al nulla”.

Ricordiamo che Correa era stato prelevato lo scorso agosto dal Marsiglia, ma solamente a titolo temporaneo. L’argentino è approdato in Francia con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto pari a 13 milioni da esercitare entro la prossima estate. Inoltre, va aggiunto che nell’accordo con l’Inter era stato inserito anche un obbligo di riscatto a 10 milioni di euro più 1 di bonus a determinate condizioni, vale a dire nel caso di qualificazione in Champions League della squadra adesso allenata da Gennaro Gattuso.

Calciomercato Inter, Correa verso il ritorno a Milano

Quest’ultima ipotesi appare ovviamente complicata sebbene siano trascorse appena sette giornate dall’inizio del campionato.

Il Marsiglia, che ha cambiato allenatore dopo aver esonerato Marcelino, ha raccolto 9 punti in 7 giornate di Ligue 1 e dista 4 punti dalla zona Champions League in una classifica davvero molto corta. L’Inter spera infatti che i francesi riescano a centrare la qualificazione europea proprio per liberarsi definitivamente del cartellino di Correa.

In caso contrario, considerate le prestazioni deludenti e le critiche incassate in Francia dopo le cinque apparizioni tra campionato e coppa, il Marsiglia difficilmente verserà nelle casse del club nerazzurro i 13 milioni concordati per il riscatto definitivo dell’ex attaccante di Inter e Lazio.