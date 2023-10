Inter, è già finita: “Acquisto insignificante”

Joaquin Correa in estate ha lasciato l’Inter per una nuova avventura all’estero. In Francia però le cose non stanno andando come sperato

L’Inter nel corso della scorsa estate di calciomercato ha cambiato e puntellato intere sezioni della rosa di Simone Inzaghi. In attacco il grande punto di riferimento è Lautaro Martinez, al quale sono stati affiancati nomi importanti come Thuram, Sanchez ed Arnautovic.

Tante quindi anche le uscite in zona offensiva per i nerazzurri che hanno salutato pedine di rilievo come Dzeko, Lukaku e Correa. Quest’ultimo ha deciso di ripartire da un’avventura all’estero andando a vestire la maglia del Marsiglia, società francese storica ed ambiziosa, che però sta vivendo una prima fase di stagione molto travagliata e ricca di problematica.

Nell’ultimo periodo è infatti arrivato l’addio di Marcelino con Gattuso che ne ha raccolto l’eredità, al centro di un ambiente rovente e di una situazione ostica da gestire. In questo contesto si va a collocare anche il presente di Correa, che sta trovando non poche difficoltà.

Marsiglia, l’ex Inter Correa non decolla: è già sotto attacco

5 presenze totali senza ne gol e ne assist per Correa, ben lontano da quelle che erano le iniziali aspettative che aleggiavano sul suo conto.

Dopo la buona riuscita dello scorso anno con Sanchez, l’OM ci ha quindi riprovato con un altro attaccante proveniente dall’Inter, ma le cose non vanno al meglio. “L’enigma Joaquin Correa” , titola ‘La Provence’ nell’edizione odierna, con alcuni attacchi proprio contro l’argentino. Lo stesso quotidiano scrive anche “servizi insignificanti, con un contributo prossimo al nulla” , in riferimento ad un rendimento incostante e negativo rispetto a quanto atteso.

Correa ha quindi deluso ancora anche nell’ultima uscita, e dovrà presto provare a dare una scossa alla propria annata per uscire dal limbo di una fase di carriera complicata e ad oggi anche ricca di critiche. Va ricordato che Correa è andato al Marsiglia con la formula del prestito con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.