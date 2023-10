È seriamente a rischio esonero: inizio da incubo

Inizio complicatissimo per l’ex Napoli; la partenza è stata decisamente negativa e ora sembra rischiare l’esonero

Il Napoli, nella seconda giornata di Champions League, ha affrontato il Real Madrid; una partita giocata bene, specialmente nella ripresa, dai partenopei che si sono dovuti arrendere di fronte ad una squadra di assoluti fenomeni. Altra partita strepitosa da parte di Bellingham autore dell’assist del pareggio e del gol del momentaneo due a uno; grande protagonista del match è stato, sicuramente, Valverde che con la sua conclusione ha causato lo sfortunato autogol di Meret.

La prestazione dei partenopei, però, è stata decisamente positiva con Garcia che può ritenersi soddisfatto; il tecnico sembra aver superato il momento di difficoltà trovando la strada giusta per far rendere la sua squadra nel migliore dei modi. Situazione completamente diversa per un ex Napoli il cui momento è complicato a dir poco; parliamo di Benitez, allenatore del Celta Vigo ma in grande difficoltà in questo inizio di stagione.

Il tecnico, che in passato è stato sulla panchina del Napoli, è stato chiamato alla guida del Celta con l’obiettivo di riscattare l’avventura alla guida con l’Everton chiusa con l’esonero nel gennaio del 2022. Anche l’avventura in Liga rischia di terminare con largo anticipo considerando i risultati per nulla positivi di questa prima parte di stagione.

Benitez a rischio: il suo Celta non decolla

Come riportato da As, la posizione di Benitez è seriamente a rischio; il tecnico, arrivato la scorsa estate, ha firmato un contratto fino al 2026 ma la sua avventura potrebbe terminare prima del previsto, Il problema, come per tutti gli allenatori, riguarda i risultati; il club, dopo , è al diciottesimo posto avendo ottenuto una sola vittoria, due pareggi e ben cinque sconfitte.

La squadra è reduce da un punto nelle ultime quattro partite (uno a uno con l’Alaves). Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è la poca solidità nelle situazioni di vantaggio; le ultime due sconfitte sono arrivate con il Celta ad essere avanti nel punteggio. In casa del Barcellona, nel giro di otto minuti, i padroni di casa hanno realizzati tre gol ribaltando l’iniziale due a zero dei ragazzi di Benitez; situazione analoga sul campo del Las Palmas dove il Celta ha subito il gol della sconfitta nel settimo minuto di recupero.

Il tecnico sembra avere la fiducia della dirigenza ma è chiaro che molto dipende dai risultati; contro il Getafe, prima della sosta per le nazionali, sarà una partita fondamentale dove i tre punti diventano praticamente obbligatori.