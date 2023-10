PAGELLE E TABELLINO Napoli-Real 2-3: Anguissa stecca, fenomeno Bellingham

Ostigard sblocca Napoli-Real di testa, ribaltano Vinicius e Bellingham. Pari di Zielisnki, sfortunato autogol di Meret

Nel primo tempo il Real Madrid la ribalta: vantaggio del Napoli con Ostigard, poi la squadra di Garcia si allunga troppo e viene punita. Bellingham ancora a segno si dimostra fenomeno vero. Primo tempo in ombra per Kvara e Osimhen. In avvio di ripresa è il nigeriano a procurarsi il rigore che Zielinski trasforma per il pareggio azzurro. Kvara diventa imprendibile. Il Napoli sfiora più volte il terzo gol, ma è il Madrid a trovare il nuovo vantaggio: sassata di Valverde, la palla sbatte sulla traversa e poi su Meret per il più classico degli autogol

PAGELLE NAPOLI

Meret 5.5

Di Lorenzo 5.5

Ostigard 6

Natan 6.5

Olivera 6 (88′ Mario Rui sv)

Anguissa 5.5 – Nella serata dove la sua fisicità si sarebbe dovuta trasformare in qualcosa di tentacolare, non riesce a rincorrere e ripartire spezzando l’azione avversaria come vorrebbe. Sale il rendimento nel finale, ma non basta (88′ Simeone sv)

Lobotka 7 (88′ Cajuste sv)

Zielinski 7.5 – La freddezza con la quale batte il rigore si declina con quella con la quale giostra ogni pallone. Giocatore che non ha sbagliato una gara da inizio stagione e che si dimostra dal talento galactico (75′ Raspadori 6)

Politano 6.5 (69′ Elmas 6)

Osimhen 6

Kvaratskhelia 6

All. Garcia 5.5

PAGELLE REAL MADRID

Kepa Arrizabalaga 4.5 – L’uscita a vuoto sul primo gol azzurro dimostra perché è stato ceduto in prestito. Grande struttura, scarse sicurezze

Carvajal 5

Rüdiger 5.5

Nacho 6.5

Camavinga 6 (64′ Mendy 6)

Kroos 5 (64′ Modric 6)

Tchouameni 6.5

Valverde 7

Bellingham 7 – Nonostante sprechi una buona chance, resta il migliore del Real. Fisicità, senso della posizione e del gol, tempo di inserimento e visione di gioco. Da Pallone d’Oro senza se e senza ma

Rodrygo 5.5 (75′ Joselu sv)

Vinícius Júnior 7 (84′ Ceballos sv)

All. Ancelotti 6

PAGELLA ARBITRO

Turpin 6.5

TABELLINO

RETI: 19′ Ostigard, 27′ Vinícius Júnior, 34′ Bellingham, 54′ rig. Zielinski, 78′ aut. Meret

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Simeone, Lindstrom, Raspadori, Zerbin. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. A disp. Lunin, Canizares, Modric, Joselu, Lucas Vazquez, Dani Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Mendy, Carrillo. All. Ancelotti

ARBITRO: Turpin (FRA)

AMMONITI: Camavinga, Natan, Bellingham, Kepa

ESPULSI: