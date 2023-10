DIRETTA Champions League, Celtic-Lazio: ecco le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Celtic Park’ tra il Celtic di Rodgers e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo del Celtic a Glasgow nella seconda gara della seconda giornata del gruppo E di Champions League. Una sfida che può essere già decisiva per le sorti del girone che sarà diretta dall’arbitro lituano Rumsas.

Reduci dalla sconfitta contro la Juventus in campionato che rischia di aprire una crisi in Serie A, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono alla ricerca della prima vittoria in campo europeo. Dopo il pareggio all’esordio contro l’Atletico Madrid grazie al gol nel recupero del portiere Provedel, ora servono i tre punti in terra scozzese. Ma i biancoverdi di Brendan Rodgers, già in fuga in Premiership dove hanno una striscia di quattro successi di fila, vogliono riscattarsi dopo il ko al debutto contro il Feyenoord. Tra i padroni di casa mancheranno Holm e Lagerbielke per squalifica. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche in streaming su NowTv e su Mediaset Infinity. L’ultimo precedente ufficiale risale all’Europa League del 2019, quando la squadra di Glasgow si impose 2-1 in rimonta dopo il vantaggio di Lazzari. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Celtic Park’ tra Celtic e Lazio live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Celtic-Lazio

CELTIC (4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor, O’Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuhashi, HJ Yang.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

CLASSIFICA GIRONE E: Feyenoord punti 3, Atletico Madrid 1, Lazio 1, Celtic 0.