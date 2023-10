DIRETTA Champions League, Borussia Dortmund-Milan: le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra il Borussia Dortmund di Terzic e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Borussia Dortmund in Germania in una gara valida per la seconda giornata del gruppo F di Champions League. Una sfida tra due formazioni deluse dopo la prima uscita che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, che vengono dal bel successo 2-0 in campionato sulla Lazio che li ha proiettati in testa alla classifica di Serie A a pari punti con l’Inter, cercano la prima vittoria nel girone dopo il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Newcastle. Dall’altro i gialloneri di Edin Terzic, a loro volta reduci dalla gara vinta in trasferta in Bundesliga contro l’Hoffenheim, puntano al successo dopo il ko al debutto contro il Paris Saint-Germain. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla app di Amazon Prime. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due formazioni in terra tedesca risale alla Champions del 2002-03, con i meneghini che si imposero 1-0 grazie al gol di Pippo Inzaghi. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Signal Iduna Park’ tra Borussia Dortmund e Milan live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Borussia Dortmung-Milan

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. All. Terzic

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

CLASSIFICA GIRONE F: Paris Saint-Germain punti 3, Newcastle 1, Milan 1, Borussia Dortmund 0.