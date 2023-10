Calciomercato bloccato, a gennaio niente acquisti

Può esserci un verdetto importante in vista del calciomercato di gennaio: acquisti bloccati, il verdetto arriverà a breve

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma molto presente nella testa dei dirigenti di tutti i club. In tanti lo aspettano per piazzare quei colpi che servono a rimediare agli errori commessi in estate, qualcuno spera di poter chiudere gli acquisti che nella scorsa sessione non sono riusciti.

È il caso del Lione, bloccato da alcune sanzioni decise dal DNCG in estate, e desideroso di fare un importante mercato invernale per consegnare a Grosso una squadra in grado di risalire la classifica. Il presidente John Textor ha preannunciato grandi colpi alla riapertura della campagna trasferimenti, ma le sue ambizioni potrebbero scontrarsi con le decisioni delle autorità.

Stando a quanto riferito da ‘L’Equipe’, infatti, il Lione dovrà essere nuovamente giudicato dal DNCG nelle prossime settimane. Occorrerà dimostrare che le cifre delle cessioni (Lukeba al Lipsia e Barcola al Psg per un totale di quasi 80 milioni) entreranno realmente nel bilancio del club entro il 30 giugno 2024. Un incontro che potrebbe portare a confermare le sanzioni comminate in estate (bloccando di fatto gli acquisti) o dare il via libera al Lione.

Lione, mercato bloccato: attesa la decisione

Una decisione sulla quale peserà anche l’indagine che la Fifa sta portando avanti sull’arrivo di prestito, da un’altra società di proprietà di Textor, di Ernest Nuamah.

A complicare le cose per il Lione, c’è anche la decisione di Iconic, società socia del presidente, di lasciare le proprie quote dal valore di 75 milioni. La Iconic Sports di James Dinan aveva acquisito il 19% di Eagle Football, società che detiene la maggioranza delle azioni del Lione, ma ora vuole lasciare il club e Textor dovrebbe riscattare il valore delle quote. Periodo complicato quindi anche considerati i risultati sul campo che vedono la squadra allenata da Fabio Grosso ultima in classifica in Ligue 1.