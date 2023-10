“Vi prende per il c..o”: Adani contro Allegri, ci risiamo

Adani contro Allegri, ci risiamo: l’ex difensore torna ad attaccare il tecnico della Juventus con parole al vetriolo

Un pareggio in casa dell’Atalanta, diretta concorrenza per la zona Champions. Massimiliano Allegri ha commentato con soddisfazione il punto strappato ai nerazzurri e il suo giudizio non è passato inosservato.

Pioggia di critiche dopo il match di domenica pomeriggio per il tecnico livornese, accusato di essere tornato al ‘passato’, ad una Juventus che bada solo alla difesa e non ha un gioco in grado di creare pericoli agli avversari, se non attraverso le giocate dei singoli. Un giudizio negativo arriva anche da Lele Adani, ex difensore, un passato anche con la maglia dell’Inter, ma soprattutto da qualche anno primo critico dell’allenatore bianconero.

I botta e risposta in diretta tv o anche a distanza sono ormai diventati quasi una consuetudine e l’ultimo in ordine di tempo è andato in scena dopo la sfida contro l’Atalanta. Alle parole di Allegri, Adani ha risposto in diretta sulla Bobo Tv con una critica al vetriolo.

Adani contro Allegri: “Vi prende in giro”

L’ex difensore è tornato proprio sulle parole di Allegri e sullo 0-0 tra Atalanta e i bianconeri.

“Cari tifosi della Juventus, in questo momento tifare una squadra piccola e non per il valore della rosa – le parole di Adani -. Allegri è quello con meno colpe: ha capito tutti”. La critica entra nel vivo: “Allegri è una persona collocata perfettamente in Italia: ottiene tutto, dando niente. Non si sforza, prendendovi per il c..o”.

Il motivo è da ricercare proprio nelle parole dette dopo Bergamo: “Vi fa credere che la Juventus contro l’Atalanta deve fare tutta la partita nella propria metà campo e voi ci credete. L’Avvocato Agnelli – ha concluso – non avrebbe mai consentito di far passare come positivo un pareggio a Bergamo per scelta”.