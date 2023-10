Tre mesi di stop e addio Juve: nuovo acquisto KO

Tre mesi di stop per il nuovo acquisto, niente da fare per la Juventus: si ritorna sul mercato

Una grande vittoria ottenuta nel derby basco contro l’Athletic Bilbao, ma una brutta notizia visto che Kieran Tierney resterà ai box per i prossimi tre mesi. Un ko pesante per la Real Sociedad che dovrà dunque fare a meno del terzino scozzese per un lungo periodo.

Una buona notizia di conseguenza per l’Inter, che nella gara di ritorno di San Siro in Champions League affronterà il club basco il prossimo 12 dicembre senza il terzino di proprietà dell’Arsenal. Una brutta notizia nel contempo per la Real, che sta sondando il mercato pensando ad un sostituto. Vero che Tierney dovrebbe rientrare a gennaio, ma per evitare complicazioni il club spagnolo sta ragionando in merito ad un nuovo possibile innesto come terzino sinistro.

Real Sociedad, Tierney out tre mesi: sfida alla Juve per Gaya del Valencia

E in quest’ottica ‘El Gol Digital’ sottolinea come il primo nome della lista sia quello di José Luis Gaya, terzino del Valencia.

Gaya, capitano della società valenciana, è sotto contratto fino al 2027 ed è un nome sempre molto caldo per quanto riguarda le varie sessioni di mercato. Da tempo il giocatore è nei radar della Juventus, che ha sempre come obiettivo quello di acquistare un terzino sinistro. Certo la situazione economica in casa bianconera non aiuta: in primis la società vorrà capire cosa fare con il caso Pogba (e nel caso capire se ci saranno eventuali spese o risparmi). Un altro ostacolo si chiama proprio Valencia: in estate il club si è opposto a qualsiasi tentativo di dialogo per l’acquisto del giocatore, ora la situazione sembra però essere diversa.

Il Valencia non naviga certamente in una buona situazione dal punto di vista finanziario, ma il valore di Gaya resta parecchio alto. Dalla Spagna sottolineano come il proprietario Peter Lim sarà disposto ad ascoltare proposte, ma il Valencia difficilmente abbasserà le proprie pretese sotto i 30 milioni di euro. Un ulteriore ostacolo anche per la Juventus, che ora dovrà fare i conti con l’agguerrita concorrenza della Real Sociedad, determinata a voler muoversi sul mercato per regalare ad Alguacil un nuovo terzino sinistro.