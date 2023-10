Lukaku torna a San Siro: la Nord lo accoglierà con 50000 fischietti

Il ventinove ottobre l’Inter affronterà la Roma in quella che sarà la partita del ritorno di Lukaku; la curva nord ha pronti 50000 fischietti

Uno dei protagonisti dell’ultima sessione estiva di mercato è stato, senza nessun dubbio, Lukaku; il centravanti belga sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter con i nerazzurri pronti, complice l’addio di Onana, ad accontentare le richieste economiche del Chelsea. Da quel momento, però, è successo di tutto con l’attaccante vicino alla Juventus e l’Inter che a quel punto ha chiuso le porte ad un possibile ritorno del belga.

L’affare tra i bianconeri e il Chelsea, però, non si è concretizzato con Lukaku ad aver accettato, negli ultimi giorni di mercato, la proposta della Roma. Il belga è stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi giallorossi e il suo impatto, con quattro gol in sei partite, è stato decisamente positivo.

Abbiamo detto di come sia stata calorosa l’accoglienza dei tifosi della Roma nel momento in cui il centravanti è sbarcato nella capitale. Sarà completamente diversa l’accoglienza del pubblico nerazzurro il prossimo ventinove ottobre quando, alle diciotto, inizierà il match tra l’Inter e i ragazzi di Mourinho. San Siro è pronto a salutare il tecnico portoghese (ha sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi nerazzurri) mentre sta preparando qualcosa di speciale per Lukaku.

La Curva Nord si prepara al ritorno di Lukaku: ci saranno 50000 fischietti

Il popolo nerazzurro è rimasto decisamente scottato dal comportamento di Lukaku; il comportamento del belga è stato visto come un tradimento da parte di una tifoseria che ha sempre difeso il giocatore e, anche per questo, si aspettava della riconoscenza da parte del classe 1993.

I tifosi non dimenticano e stanno preparando un’accoglienza speciale in vista del ritorno a San Siro del centravanti. In un comunicato decisamente chiaro la Curva Nord ha sottolineato “Il 29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire il disgusto verso chi ci ha voltato le spalle” per poi continuare “Prima dell’inizio della partita verranno distribuiti 50000 fischietti da usare ogni volta che Lukaku toccherà palla“. L’ambiente si preannuncia molto caldo con il popolo nerazzurro pronto non solo a sostenere la propria squadra ma anche a fischiare, dal primo all’ultimo secondo, il centravanti belga.

Il popolo nerazzurro non ha perdonato Lukaku ed è pronto a farglielo capire in novanta minuti di soli fischi; si preannuncia una partita complicatissima per l’attaccante belga e la sua Roma. Servirà una grande prova di carattere