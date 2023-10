PAGELLE E TABELLINO ROMA-FROSINONE 2-0: Lukaku certezza, Ndicka fa tremare

Pagelle e tabellino di Roma-Frosinone, match valido per la 7a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

Lukaku 7: è sempre lui. La Provvidenza. Avere Lukaku e non averlo fa tutta la differenza del mondo, non c’è dubbio. Se ora la Roma può tirare un sospiro di sollievo, respirare, è solo merito suo. Poi Pellegrini la chiude e la sigilla, ma la tranquillità con cui i giallorossi hanno potuto giocare è derivata dal belga. Dalla certezza di averlo lì davanti, che si sbatte e crea, che dribbla e rifinisce.

Ndicka 5: fatica ancora maledettamente, con il pallone e senza. Troppo spesso si addormenta, come in due-tre inserimenti alle sue spalle che rischiavano di essere mortiferi. Quando si attacca dalla sua parte un po’ di apprensione il tifoso della Roma ce l’ha. Scatta automatica. Mourinho dice che con i piedi è più forte di Ibanez. Ad ora non sembra proprio.

FROSINONE

Turati 6

Romagnoli sv. Dal 19′ Brescianini 6

Okoli 6

Monterisi 6

Oyono 6

Barrenechea 6. Dall’85’ Bourabia

Mazzitelli 6,5: si conferma il giocatore forse migliore in questo inizio di stagione del Frosinone. Fa tutto, corre come un forsennato, recupera palloni, lotta, sgomita, prende e dà botte, costruisce e si inserisce in area con qualità.

Marchizza 5,5

Soule 5,5: non gioca una brutta partita, però diciamo che diversi frangenti era lecito aspettarsi qualcosa in più. Poteva osare in determinate situazioni, soprattutto con Ndicka e Spinazzola che non erano proprio concentratissimi. Peccato

Baez 6 Dal 61′ Caso 6

Cuni 5,5. Dal 61′ Cheddira 5,5

Allenatore: Di Francesco 6