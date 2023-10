Juventus, non solo Pogba: cessione e via libera per il nuovo colpo

La Juventus si muove per il mercato invernale: Allegri spinge per un centrocampista a gennaio, la lista degli obiettivi del Dt bianconero Giuntoli

La Juventus è attesa dal derby sabato contro il Torino dopo il pari di Bergamo contro l’Atalanta. Uno 0-0 deludente sul piano del gioco, ma prezioso e accolto con soddisfazione da Massimiliano Allegri considerando anche le assenze in attacco.

Ovviamente oltre a Milik e Vlahovic non era a disposizione Pogba, a rischio squalifica per la positività al testosterone: il 5 ottobre le controanalisi chiariranno la posizione del centrocampista francese. Allegri si ritrova la coperta un po’ corta in mediana e spinge per l’arrivo di un nuovo innesto per la finestra di gennaio. A maggior ragione, oltre alla defezione di Pogba, della possibile partenza del baby Nicolussi Caviglia: il centrocampista valdostano non ha collezionato finora nemmeno un minuto e potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito per giocare con continuità.

Calciomercato Juventus, Hojbjerg non convince: Thuram resta in pole

In pole nei desideri del Dt Giuntoli per il centrocampo resterebbe Khephren Thuram, già la scorsa estate in orbita Juve.

Il gioiello del Nizza ha una valutazione elevata (circa 40 milioni) e sul figlio d’arte c’è anche la concorrenza di diverse big d’Europa. Secondo ‘Tuttosport’ non convincerebbe invece Hojbjerg, che nel nuovo corso del Tottenham sta trovando poco spazio. Sulla lista – con caratteristiche un po’ diverse – c’è anche Colpani, in evidenza nel Monza in questo avvio di stagione tra gol prestazione di alto livello. Il pallino invece sulla trequarti rimane sempre Berardi, giustiziere proprio della Juventus e dell’Inter nel mese di settembre. Il Sassuolo però non abbassa il prezzo del suo diamante pregiato: servono 30 milioni di euro per portarlo a gennaio sotto la Mole. L’alternativa è il 21enne ucraino Sudakov, seguito negli ultimi tempi dagli uomini mercato bianconeri con la maglia dello Shakhtar e della nazionale.