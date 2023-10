Inter, Inzaghi al settimo cielo: “Voglia di vincere impressionante”

Inzaghi commenta il post Inter Benfica con la sua squadra ad essers imposta uno a zero grazie al gol di Thuram nel secondo tempo

L’Inter era reduce dalla vittoria, in campionato, contro la Salernitana mentre in Champions League bisognava andare a riscattare il pareggio in casa della Real Sociedad dove non era stata fatta una buona prestazione. Questa sera i nerazzurri, dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi, ha notevolmente accelerato nel corso della ripresa trovando il gol con Thuram. Una rete importantissima per la classifica dei nerazzurri e un primo posto che i ragazzi di Inzaghi possono andare a conquistare. Ecco le parole del tecnico nerazzurro

“Primo tempo equilibrato, tante occasioni dove potevamo essere più lucidi, poi abbiamo aumentato l’intensità e i ragazzi sono stati strepitosi. Non siamo riusciti a fare il 2-0, ma abbiamo meritato contro un avversario di assoluto valore”.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, non dimentichiamo che abbiamo giocato sabato tornando alle 3.30 della notte a Salerno. I giocatori sono stati encomiabili, ho visto secondo tempo di intensità incredibile”.

“Il gol di Thuram? Siamo sempre rimasti in partita e lucidi nonostante i pali e le parate di Turbin. Ho fatto i complimenti ai ragazzi”.

“La stessa aria di Champions dello scorso anno? Sì, con questo pubblico meraviglioso e la curva con noi per 96 minuti”.

“A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che eravamo stati sempre in partita e concentrati contro una squadra che l’anno scorso ha fatto i quarti e ha vinto il campionato. Abbiamo sbagliato alcune scelte e potevamo andare in vantaggio, poi c’è stata una disattenzione su rimessa lunga, ma abbiamo avuto una voglia di vincere impressionante e dobbiamo continuare così”.